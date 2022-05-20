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В Тульской области госпитализировали девочку после падения с восьмого этажа - РИА Новости, 20.05.2022
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В Тульской области госпитализировали девочку после падения с восьмого этажа
В Тульской области госпитализировали девочку после падения с восьмого этажа - РИА Новости, 20.05.2022
В Тульской области госпитализировали девочку после падения с восьмого этажа
Тринадцатилетняя девочка госпитализирована после падения с высоты 8 этажа в Тульской области, следственные органы проводят проверку, сообщила журналистам... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:44
2022-05-20T15:44
происшествия
кимовск
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
россия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка госпитализирована после падения с высоты 8 этажа в Тульской области, следственные органы проводят проверку, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону.По данным местных СМИ, ребенок упал с высоты восьмого этажа в жилой многоэтажке в городе Кимовск."По факту падения школьницы из окна в Кимовске в настоящее время следователями СК проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Ребенок госпитализирован, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказала представитель регионального следственного управления. Она уточнила, что девочке 13 лет.
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кимовск
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происшествия, кимовск, жилье, следственный комитет россии (ск рф), россия, тульская область
15:44 20.05.2022
 
В Тульской области госпитализировали девочку после падения с восьмого этажа

В Тульской области госпитализировали школьницу после падения с восьмого этажа

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка госпитализирована после падения с высоты 8 этажа в Тульской области, следственные органы проводят проверку, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону.
По данным местных СМИ, ребенок упал с высоты восьмого этажа в жилой многоэтажке в городе Кимовск.
"По факту падения школьницы из окна в Кимовске в настоящее время следователями СК проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Ребенок госпитализирован, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказала представитель регионального следственного управления. Она уточнила, что девочке 13 лет.
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ПроисшествияКимовскЖильеСледственный комитет России (СК РФ)РоссияТульская область
 
 
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