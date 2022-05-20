https://ria.ru/20220520/padenie-1789755442.html

В Тульской области госпитализировали девочку после падения с восьмого этажа

В Тульской области госпитализировали девочку после падения с восьмого этажа - РИА Новости, 20.05.2022

В Тульской области госпитализировали девочку после падения с восьмого этажа

Тринадцатилетняя девочка госпитализирована после падения с высоты 8 этажа в Тульской области, следственные органы проводят проверку, сообщила журналистам... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:44

2022-05-20T15:44

2022-05-20T15:44

происшествия

кимовск

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

россия

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка госпитализирована после падения с высоты 8 этажа в Тульской области, следственные органы проводят проверку, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону.По данным местных СМИ, ребенок упал с высоты восьмого этажа в жилой многоэтажке в городе Кимовск."По факту падения школьницы из окна в Кимовске в настоящее время следователями СК проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Ребенок госпитализирован, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказала представитель регионального следственного управления. Она уточнила, что девочке 13 лет.

https://ria.ru/20220517/ubiystvo-1789043510.html

кимовск

россия

тульская область

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происшествия, кимовск, жилье, следственный комитет россии (ск рф), россия, тульская область