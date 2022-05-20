https://ria.ru/20220520/padenie-1789755442.html
В Тульской области госпитализировали девочку после падения с восьмого этажа
В Тульской области госпитализировали девочку после падения с восьмого этажа - РИА Новости, 20.05.2022
В Тульской области госпитализировали девочку после падения с восьмого этажа
Тринадцатилетняя девочка госпитализирована после падения с высоты 8 этажа в Тульской области, следственные органы проводят проверку, сообщила журналистам... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:44
2022-05-20T15:44
2022-05-20T15:44
происшествия
кимовск
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
россия
тульская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка госпитализирована после падения с высоты 8 этажа в Тульской области, следственные органы проводят проверку, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону.По данным местных СМИ, ребенок упал с высоты восьмого этажа в жилой многоэтажке в городе Кимовск."По факту падения школьницы из окна в Кимовске в настоящее время следователями СК проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Ребенок госпитализирован, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказала представитель регионального следственного управления. Она уточнила, что девочке 13 лет.
https://ria.ru/20220517/ubiystvo-1789043510.html
кимовск
россия
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кимовск, жилье, следственный комитет россии (ск рф), россия, тульская область
В Тульской области госпитализировали девочку после падения с восьмого этажа
В Тульской области госпитализировали школьницу после падения с восьмого этажа