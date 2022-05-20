Рейтинг@Mail.ru
Медики расследуют единственный случай оспы обезьян в США - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/ospa-1789858351.html
Медики расследуют единственный случай оспы обезьян в США
Медики расследуют единственный случай оспы обезьян в США - РИА Новости, 20.05.2022
Медики расследуют единственный случай оспы обезьян в США
Медицинские службы США расследуют единственный выявленный в стране случай заражения человека оспой обезьян и считают низкой опасность для населения, сообщил... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T23:32
2022-05-20T23:32
в мире
здоровье - общество
массачусетс
великобритания
испания
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38011648fb1afa454f710fdcedd249d4.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Медицинские службы США расследуют единственный выявленный в стране случай заражения человека оспой обезьян и считают низкой опасность для населения, сообщил регулятор CDC.У пациента из штата Массачусетс на этой неделе диагностировали западноафриканский штамм вируса."Пациент сейчас изолирован и не представляет угрозы для общественности. Исходя из ограниченной информации, которая имеется на данный момент, риски для населения представляются низкими", - сказано в релизе.Ранее о случаях оспы обезьян сообщали Великобритания, Испания, Швеция, Израиль, Италия, Австралия и Канада.CDC публикует рекомендации для врачей, учреждений здравоохранения и широкой общественности. Людям с характерной кожной сыпью рекомендовано обращаться к врачу, особенно тем, кто вернулся из стран, где выявлена оспа обезьян, или контактировал с носителями сходных симптомов. Также в группе риска мужчины, имевшие в течение последнего месяца "близкий или интимный контакт с другими мужчинами (после знакомства) через вебсайт, цифровое приложение, в баре или на вечеринке".
https://ria.ru/20220520/ospa-1789827487.html
массачусетс
великобритания
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_403c4751e8485220c6f8bdb0bbc86d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, массачусетс, великобритания, испания, коронавирус covid-19
23:32 20.05.2022
 
Медики расследуют единственный случай оспы обезьян в США

Регулятор CDC: медики расследуют единственный случай оспы обезьян в США

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Медицинские службы США расследуют единственный выявленный в стране случай заражения человека оспой обезьян и считают низкой опасность для населения, сообщил регулятор CDC.
У пациента из штата Массачусетс на этой неделе диагностировали западноафриканский штамм вируса.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
Вчера, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Инфографика
Посмотреть
"Пациент сейчас изолирован и не представляет угрозы для общественности. Исходя из ограниченной информации, которая имеется на данный момент, риски для населения представляются низкими", - сказано в релизе.
Ранее о случаях оспы обезьян сообщали Великобритания, Испания, Швеция, Израиль, Италия, Австралия и Канада.
CDC публикует рекомендации для врачей, учреждений здравоохранения и широкой общественности. Людям с характерной кожной сыпью рекомендовано обращаться к врачу, особенно тем, кто вернулся из стран, где выявлена оспа обезьян, или контактировал с носителями сходных симптомов. Также в группе риска мужчины, имевшие в течение последнего месяца "близкий или интимный контакт с другими мужчинами (после знакомства) через вебсайт, цифровое приложение, в баре или на вечеринке".
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 19:29
Эксперт рассказала, как передается оспа обезьян
 
В миреЗдоровье - ОбществоМассачусетсВеликобританияИспанияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала