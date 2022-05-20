https://ria.ru/20220520/ospa-1789858351.html

Медики расследуют единственный случай оспы обезьян в США

Медики расследуют единственный случай оспы обезьян в США - РИА Новости, 20.05.2022

Медики расследуют единственный случай оспы обезьян в США

Медицинские службы США расследуют единственный выявленный в стране случай заражения человека оспой обезьян и считают низкой опасность для населения, сообщил... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T23:32

2022-05-20T23:32

2022-05-20T23:32

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Медицинские службы США расследуют единственный выявленный в стране случай заражения человека оспой обезьян и считают низкой опасность для населения, сообщил регулятор CDC.У пациента из штата Массачусетс на этой неделе диагностировали западноафриканский штамм вируса."Пациент сейчас изолирован и не представляет угрозы для общественности. Исходя из ограниченной информации, которая имеется на данный момент, риски для населения представляются низкими", - сказано в релизе.Ранее о случаях оспы обезьян сообщали Великобритания, Испания, Швеция, Израиль, Италия, Австралия и Канада.CDC публикует рекомендации для врачей, учреждений здравоохранения и широкой общественности. Людям с характерной кожной сыпью рекомендовано обращаться к врачу, особенно тем, кто вернулся из стран, где выявлена оспа обезьян, или контактировал с носителями сходных симптомов. Также в группе риска мужчины, имевшие в течение последнего месяца "близкий или интимный контакт с другими мужчинами (после знакомства) через вебсайт, цифровое приложение, в баре или на вечеринке".

https://ria.ru/20220520/ospa-1789827487.html

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в мире, здоровье - общество, массачусетс, великобритания, испания, коронавирус covid-19