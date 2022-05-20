https://ria.ru/20220520/ospa-1789850122.html

В Израиле зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

В Израиле зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022

В Израиле зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай оспы обезьян зафиксирован в Израиле, сообщил в пятницу вечером 12 телеканал израильского телевидения со ссылкой на министерство здравоохранения. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T22:15

2022-05-20T22:15

2022-05-20T22:16

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оспа обезьян

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Первый случай оспы обезьян зафиксирован в Израиле, сообщил в пятницу вечером 12 телеканал израильского телевидения со ссылкой на министерство здравоохранения."Первый случай обезьяньей оспы зафиксирован в Израиле", - говорится в публикации.Отмечается, что пациент - мужчина в возрасте примерно 30 лет - недавно прибыл из зарубежной поездки и поступил в госпиталь с симптомами заболевания. В настоящее время он находятся в лёгком состоянии и помещён в карантин под наблюдение врачей.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде.Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, израиль, оспа обезьян