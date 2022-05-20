https://ria.ru/20220520/ospa-1789837163.html
Оспу обезьян зафиксировали в девяти странах Европы
Оспу обезьян зафиксировали в девяти странах Европы - РИА Новости, 20.05.2022
Оспу обезьян зафиксировали в девяти странах Европы
В девяти странах Европы зафиксировали случаи заражения оспой обезьян РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T20:15
2022-05-20T20:15
2022-05-20T23:17
тарик язаревич
в мире
здоровье - общество
воз
оспа обезьян
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ЦЮРИХ, 20 мая — РИА Новости. В девяти странах Европы зафиксировали случаи заражения оспой обезьян О восьми из них ранее сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге."На сегодняшний день по меньшей мере восемь стран Европейского региона ВОЗ - Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания - сообщили о случаях заболевания оспой обезьян. За пределами стран, где, как известно, оспа обезьян эндемична, недавно подобные случаи также были зарегистрированы в Австралии, Канаде и США", — сказал он.Спустя некоторое время, первый случай заболевания также зафиксировали в Нидерландах.Клюге назвал указанные случаи нетипичными, поскольку только один заболевший посещал районы Западной или Центральной Африки, где оспа обезьян эндемична. Кроме того, большинство заражений приходятся на мужчин, которые имели однополые сексуальные контакты. По словам Клюге, географическое распределение заражений по Европе и за ее пределами говорит о том, что передача инфекции, возможно, продолжалась в течение некоторого времени.Директор регионального бюро ВОЗ добавил, что большинство зафиксированных заражений пока протекают в легкой форме. При этом Клюге отметил, что болезнь может протекать более тяжело, особенно у маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.Помимо этого, первый случай заболевания также выявили в Израиле.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и человеку. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич ранее сообщил РИА Новости, что организации известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения. Ожидается, что их будет больше по мере расширения поиска.
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тарик язаревич, в мире, здоровье - общество, воз, оспа обезьян
20:15 20.05.2022 (обновлено: 23:17 20.05.2022)
Оспу обезьян зафиксировали в девяти странах Европы
ВОЗ сообщила о регистрации обезьяньей оспы в восьми странах Европы
ЦЮРИХ, 20 мая — РИА Новости. В девяти странах Европы зафиксировали случаи заражения оспой обезьян
О восьми из них ранее сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"На сегодняшний день по меньшей мере восемь стран Европейского региона ВОЗ - Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания - сообщили о случаях заболевания оспой обезьян. За пределами стран, где, как известно, оспа обезьян эндемична, недавно подобные случаи также были зарегистрированы в Австралии, Канаде и США", — сказал он.
Спустя некоторое время, первый случай заболевания также зафиксировали в Нидерландах.
Клюге назвал указанные случаи нетипичными, поскольку только один заболевший посещал районы Западной или Центральной Африки, где оспа обезьян эндемична. Кроме того, большинство заражений приходятся на мужчин, которые имели однополые сексуальные контакты. По словам Клюге, географическое распределение заражений по Европе и за ее пределами говорит о том, что передача инфекции, возможно, продолжалась в течение некоторого времени.
Директор регионального бюро ВОЗ добавил, что большинство зафиксированных заражений пока протекают в легкой форме. При этом Клюге отметил, что болезнь может протекать более тяжело, особенно у маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.
Помимо этого, первый случай заболевания также выявили в Израиле.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и человеку. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич
ранее сообщил РИА Новости, что организации известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения. Ожидается, что их будет больше по мере расширения поиска.