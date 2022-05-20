https://ria.ru/20220520/ospa-1789827487.html
Эксперт рассказала, как передается оспа обезьян
Эксперт рассказала, как передается оспа обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
Эксперт рассказала, как передается оспа обезьян
Заболевание оспой обезьян длится до 4 недель, от человека к человеку передается редко, заявила профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:29
2022-05-20T19:29
2022-05-20T20:00
здоровье - общество
тарик язаревич
россия
коронавирус covid-19
оспа обезьян
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заболевание оспой обезьян длится до 4 недель, от человека к человеку передается редко, заявила профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич ранее сообщил РИА Новости, что организации известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения. Ожидается, что их будет больше по мере расширения поиска."Оспа обезьян – достаточно редкое вирусное заболевание, хотя и потенциально серьезное. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи (сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления – корочки, а когда они отпадают – рубцы). Заболевание длится до 4 недель",- сказала Пшеничная журналистам.Она уточнила, что от человека к человеку вирус передается редко при контакте с биологическими жидкостями больного человека, в том числе отделяемыми из язв, предметами, которые были загрязнены инфицированными жидкостями, или воздушно-капельным путем при длительном контакте на близком расстоянии с больным человеком.При близком контакте с людьми, прибывшими с территорий, где выявлены случаи заболевания, для профилактики рекомендуется пользоваться маской, а также соблюдать гигиену рук, подчеркнула Пшеничная.По ее словам, вероятность завоза оспы обезьян в РФ довольно низкая в связи с тем, что ограничено авиасообщение. Помимо этого, принимаются все необходимые противоэпидемические меры для предотвращения завоза этого заболевания, отметила специалист.
https://ria.ru/20220520/ospa-1789787318.html
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здоровье - общество, тарик язаревич, россия, коронавирус covid-19, оспа обезьян
19:29 20.05.2022 (обновлено: 20:00 20.05.2022)
Эксперт рассказала, как передается оспа обезьян
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: заболевание оспой обезьян длится до четырех недель
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заболевание оспой обезьян длится до 4 недель, от человека к человеку передается редко, заявила профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич
ранее сообщил РИА Новости, что организации известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения. Ожидается, что их будет больше по мере расширения поиска.
"Оспа обезьян – достаточно редкое вирусное заболевание, хотя и потенциально серьезное. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи (сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления – корочки, а когда они отпадают – рубцы). Заболевание длится до 4 недель",- сказала Пшеничная журналистам.
Она уточнила, что от человека к человеку вирус передается редко при контакте с биологическими жидкостями больного человека, в том числе отделяемыми из язв, предметами, которые были загрязнены инфицированными жидкостями, или воздушно-капельным путем при длительном контакте на близком расстоянии с больным человеком.
При близком контакте с людьми, прибывшими с территорий, где выявлены случаи заболевания, для профилактики рекомендуется пользоваться маской, а также соблюдать гигиену рук, подчеркнула Пшеничная.
По ее словам, вероятность завоза оспы обезьян в РФ
довольно низкая в связи с тем, что ограничено авиасообщение. Помимо этого, принимаются все необходимые противоэпидемические меры для предотвращения завоза этого заболевания, отметила специалист.