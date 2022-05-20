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Россия может наладить выпуск вакцины от натуральной оспы, заявил эксперт - РИА Новости, 20.05.2022
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Россия может наладить выпуск вакцины от натуральной оспы, заявил эксперт
Россия может наладить выпуск вакцины от натуральной оспы, заявил эксперт - РИА Новости, 20.05.2022
Россия может наладить выпуск вакцины от натуральной оспы, заявил эксперт
Россия сможет оперативно наладить выпуск вакцины в случае вспышки натуральной оспы, рассказал РИА Новости эксперт рынка HealthNet Национальной технологической... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:06
2022-05-20T19:06
россия
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
оспа
оспа обезьян
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия сможет оперативно наладить выпуск вакцины в случае вспышки натуральной оспы, рассказал РИА Новости эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.Что касается вируса оспы обезьян, выявленного во многих странах, то это далеко не первый подобный случай за последнее десятилетие, отметил Ломоносов. Так, прошлая вспышка произошла в 2017 году в Нигерии.Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич ранее сообщил РИА Новости, что организации известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения. Ожидается, что их будет больше по мере расширения поиска.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего - 30."Вирус плохо распространяется от человека к человеку, и пока нет причин опасаться новой пандемии, лучше наблюдать за ситуацией, опираясь на данные ВОЗ и Роспотребнадзора. Скоропалительных выводов сейчас делать не стоит, потому что еще нет детального понимания проблемы. Здесь должно пройти время, следует дождаться результатов расследования возникших вспышек, провести анализы, то есть достаточно много работы еще нужно сделать", — прокомментировал Ломоносов.Он также подчеркнул, что в России хорошо налажена и работает сеть надзора за особо опасными заболеваниями и инфекциями. Технологии секвенирования генома позволяют детально выявить каждый эпизод передачи вируса и проследить его развитие.
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россия, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, оспа, оспа обезьян
19:06 20.05.2022
 
Россия может наладить выпуск вакцины от натуральной оспы, заявил эксперт

Эксперт Ломоносов: Россия может быстро наладить выпуск вакцины от натуральной оспы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия сможет оперативно наладить выпуск вакцины в случае вспышки натуральной оспы, рассказал РИА Новости эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.
"Насколько я знаю, вакцина от натуральной оспы сейчас доступна в России. Поэтому, даже если случится вспышка, наладить производство вакцины - уже существующей или следующего поколения - будет возможно. Как показал пример ковида, мы можем делать вакцины быстро, в достаточном объеме для всей страны", — сказал эксперт.
Что касается вируса оспы обезьян, выявленного во многих странах, то это далеко не первый подобный случай за последнее десятилетие, отметил Ломоносов. Так, прошлая вспышка произошла в 2017 году в Нигерии.
Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич ранее сообщил РИА Новости, что организации известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения. Ожидается, что их будет больше по мере расширения поиска.
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Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего - 30.
"Вирус плохо распространяется от человека к человеку, и пока нет причин опасаться новой пандемии, лучше наблюдать за ситуацией, опираясь на данные ВОЗ и Роспотребнадзора. Скоропалительных выводов сейчас делать не стоит, потому что еще нет детального понимания проблемы. Здесь должно пройти время, следует дождаться результатов расследования возникших вспышек, провести анализы, то есть достаточно много работы еще нужно сделать", — прокомментировал Ломоносов.
Он также подчеркнул, что в России хорошо налажена и работает сеть надзора за особо опасными заболеваниями и инфекциями. Технологии секвенирования генома позволяют детально выявить каждый эпизод передачи вируса и проследить его развитие.
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