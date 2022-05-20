https://ria.ru/20220520/ospa-1789787318.html
В Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за распространения оспы обезьян
В Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за распространения оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
В Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за распространения оспы обезьян
Управление здравоохранения Дубая выпустило распоряжение для всех специалистов в области здравоохранения и медицинских учреждений о необходимости... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:17
2022-05-20T17:17
2022-05-20T17:17
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ДОХА, 20 мая - РИА Новости. Управление здравоохранения Дубая выпустило распоряжение для всех специалистов в области здравоохранения и медицинских учреждений о необходимости эпидемиологического исследования обезьяньей оспы и принятия мер по профилактике этого заболевания, которое распространилось в ряде стран, говорится в сообщении управления здравоохранения Дубая в Twitter.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде."В распоряжении содержится призыв ко всем заинтересованным структурам в эмирате обеспечить раннее выявление и исследование болезни, чтобы снизить риск ее распространения и обеспечить эффективное и оптимальное применение профилактических мер и контроль потенциальных источников инфекции", - сообщили в управлении.
https://ria.ru/20220520/simptom-1789783137.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, дубай, испания, швеция, оспа обезьян
В Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за распространения оспы обезьян
Власти Дубая ввели режим санитарной тревоги из-за распространения в мире оспы обезьян