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В Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за распространения оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
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В Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за распространения оспы обезьян
В Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за распространения оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
В Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за распространения оспы обезьян
Управление здравоохранения Дубая выпустило распоряжение для всех специалистов в области здравоохранения и медицинских учреждений о необходимости... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:17
2022-05-20T17:17
в мире
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дубай
испания
швеция
оспа обезьян
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ДОХА, 20 мая - РИА Новости. Управление здравоохранения Дубая выпустило распоряжение для всех специалистов в области здравоохранения и медицинских учреждений о необходимости эпидемиологического исследования обезьяньей оспы и принятия мер по профилактике этого заболевания, которое распространилось в ряде стран, говорится в сообщении управления здравоохранения Дубая в Twitter.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде."В распоряжении содержится призыв ко всем заинтересованным структурам в эмирате обеспечить раннее выявление и исследование болезни, чтобы снизить риск ее распространения и обеспечить эффективное и оптимальное применение профилактических мер и контроль потенциальных источников инфекции", - сообщили в управлении.
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в мире, оаэ, дубай, испания, швеция, оспа обезьян
17:17 20.05.2022
 
В Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за распространения оспы обезьян

Власти Дубая ввели режим санитарной тревоги из-за распространения в мире оспы обезьян

© РИА Новости / Светлана Баева Вид на отель Burj Al Arab Jumeirah в Дубае
Вид на отель Burj Al Arab Jumeirah в Дубае - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Вид на отель Burj Al Arab Jumeirah в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 20 мая - РИА Новости. Управление здравоохранения Дубая выпустило распоряжение для всех специалистов в области здравоохранения и медицинских учреждений о необходимости эпидемиологического исследования обезьяньей оспы и принятия мер по профилактике этого заболевания, которое распространилось в ряде стран, говорится в сообщении управления здравоохранения Дубая в Twitter.
Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде.
"В распоряжении содержится призыв ко всем заинтересованным структурам в эмирате обеспечить раннее выявление и исследование болезни, чтобы снизить риск ее распространения и обеспечить эффективное и оптимальное применение профилактических мер и контроль потенциальных источников инфекции", - сообщили в управлении.
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В миреОАЭДубайИспанияШвецияОспа обезьян
 
 
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