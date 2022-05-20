https://ria.ru/20220520/ospa-1789787318.html

В Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за распространения оспы обезьян

В Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за распространения оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022

В Дубае ввели режим санитарной тревоги из-за распространения оспы обезьян

Управление здравоохранения Дубая выпустило распоряжение для всех специалистов в области здравоохранения и медицинских учреждений о необходимости... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:17

2022-05-20T17:17

2022-05-20T17:17

в мире

оаэ

дубай

испания

швеция

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765837798_0:408:2730:1944_1920x0_80_0_0_3781ddf5c1a27358d2a0b0173f78c239.jpg

ДОХА, 20 мая - РИА Новости. Управление здравоохранения Дубая выпустило распоряжение для всех специалистов в области здравоохранения и медицинских учреждений о необходимости эпидемиологического исследования обезьяньей оспы и принятия мер по профилактике этого заболевания, которое распространилось в ряде стран, говорится в сообщении управления здравоохранения Дубая в Twitter.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде."В распоряжении содержится призыв ко всем заинтересованным структурам в эмирате обеспечить раннее выявление и исследование болезни, чтобы снизить риск ее распространения и обеспечить эффективное и оптимальное применение профилактических мер и контроль потенциальных источников инфекции", - сообщили в управлении.

https://ria.ru/20220520/simptom-1789783137.html

оаэ

дубай

испания

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оаэ, дубай, испания, швеция, оспа обезьян