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Швеция классифицировала оспу обезьян как общественно опасное заболевание
Швеция классифицировала оспу обезьян как общественно опасное заболевание - РИА Новости, 20.05.2022
Швеция классифицировала оспу обезьян как общественно опасное заболевание
Правительство Швеции приняло решение классифицировать оспу обезьян в качестве общественно опасного заболевания, заявила министр здравоохранения Лена Халленгрен. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:40
2022-05-20T16:40
2022-05-20T16:40
в мире
швеция
стокгольм (город)
оспа обезьян
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство Швеции приняло решение классифицировать оспу обезьян в качестве общественно опасного заболевания, заявила министр здравоохранения Лена Халленгрен.В четверг в Швеции был зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. Его зарегистрировали у человека, живущего в районе Стокгольма.Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего - 30.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, стокгольм (город), оспа обезьян
Швеция классифицировала оспу обезьян как общественно опасное заболевание
Швеция приняла решение классифицировать оспу обезьян как общественно опасное заболевание
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство Швеции приняло решение классифицировать оспу обезьян в качестве общественно опасного заболевания, заявила министр здравоохранения Лена Халленгрен.
"Классификация дает доступ к принятию мер инфекционного контроля, направленных на предотвращение дальнейшего распространения (заболевания)", - приводит телеканал SVT
слова Халленгрен.
В четверг в Швеции
был зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. Его зарегистрировали у человека, живущего в районе Стокгольма
.
Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании
, Швеции, Италии
, Франции
, Австралии
, Канаде
, Германии
и Испании
, где их на данный момент больше всего - 30.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.