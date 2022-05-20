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Швеция классифицировала оспу обезьян как общественно опасное заболевание - РИА Новости, 20.05.2022
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Швеция классифицировала оспу обезьян как общественно опасное заболевание
Швеция классифицировала оспу обезьян как общественно опасное заболевание - РИА Новости, 20.05.2022
Швеция классифицировала оспу обезьян как общественно опасное заболевание
Правительство Швеции приняло решение классифицировать оспу обезьян в качестве общественно опасного заболевания, заявила министр здравоохранения Лена Халленгрен. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:40
2022-05-20T16:40
в мире
швеция
стокгольм (город)
оспа обезьян
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство Швеции приняло решение классифицировать оспу обезьян в качестве общественно опасного заболевания, заявила министр здравоохранения Лена Халленгрен.В четверг в Швеции был зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. Его зарегистрировали у человека, живущего в районе Стокгольма.Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего - 30.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
швеция
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в мире, швеция, стокгольм (город), оспа обезьян
16:40 20.05.2022
 
Швеция классифицировала оспу обезьян как общественно опасное заболевание

Швеция приняла решение классифицировать оспу обезьян как общественно опасное заболевание

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство Швеции приняло решение классифицировать оспу обезьян в качестве общественно опасного заболевания, заявила министр здравоохранения Лена Халленгрен.
"Классификация дает доступ к принятию мер инфекционного контроля, направленных на предотвращение дальнейшего распространения (заболевания)", - приводит телеканал SVT слова Халленгрен.
В четверг в Швеции был зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. Его зарегистрировали у человека, живущего в районе Стокгольма.
Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего - 30.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
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В миреШвецияСтокгольм (город)Оспа обезьян
 
 
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