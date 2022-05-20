https://ria.ru/20220520/ospa-1789757974.html

ВОЗ заявила о 37 случаях оспы обезьян в мире

ВОЗ заявила о 37 случаях оспы обезьян в мире - РИА Новости, 20.05.2022

ВОЗ заявила о 37 случаях оспы обезьян в мире

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:55

2022-05-20T15:55

2022-05-20T16:12

оспа обезьян

в мире

воз

здоровье - общество

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ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения, сообщил РИА Новости официальный представитель организации Тарик Язаревич.Он добавил, что, как правило, симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях они могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти.Язаревич также отметил, что оспа обезьян может поразить любого человека и не ассоциируется с какой-то определенной группой людей."Хотя некоторые случаи заболевания были зарегистрированы среди сексуальных партнеров, этот вирус может поразить любого человека. Неправильно клеймить кого бы то ни было", - добавил представитель ВОЗ.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

оспа обезьян, в мире, воз, здоровье - общество