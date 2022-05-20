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ВОЗ заявила о 37 случаях оспы обезьян в мире
ВОЗ заявила о 37 случаях оспы обезьян в мире - РИА Новости, 20.05.2022
ВОЗ заявила о 37 случаях оспы обезьян в мире
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:55
2022-05-20T15:55
2022-05-20T16:12
оспа обезьян
в мире
воз
здоровье - общество
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ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения, сообщил РИА Новости официальный представитель организации Тарик Язаревич.Он добавил, что, как правило, симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях они могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти.Язаревич также отметил, что оспа обезьян может поразить любого человека и не ассоциируется с какой-то определенной группой людей."Хотя некоторые случаи заболевания были зарегистрированы среди сексуальных партнеров, этот вирус может поразить любого человека. Неправильно клеймить кого бы то ни было", - добавил представитель ВОЗ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оспа обезьян, в мире, воз, здоровье - общество
15:55 20.05.2022 (обновлено: 16:12 20.05.2022)
ВОЗ заявила о 37 случаях оспы обезьян в мире
ВОЗ заявила о 37 подтвержденных случаях оспы обезьян в мире, еще 71 расследуется
ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения, сообщил РИА Новости официальный представитель организации Тарик Язаревич.
"В настоящее время имеется 37 подтвержденных случаев и 71 случай находится в стадии расследования. ВОЗ призывает страны следовать определению случаев и искать новые. Мы ожидаем, что их будет больше по мере расширения поиска", - сообщил Язаревич.
Он добавил, что, как правило, симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях они могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти.
Язаревич также отметил, что оспа обезьян может поразить любого человека и не ассоциируется с какой-то определенной группой людей.
"Хотя некоторые случаи заболевания были зарегистрированы среди сексуальных партнеров, этот вирус может поразить любого человека. Неправильно клеймить кого бы то ни было", - добавил представитель ВОЗ
.