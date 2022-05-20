Рейтинг@Mail.ru
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20220520/ospa-1789756378.html
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение - РИА Новости, 20.05.2022
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире подтверждено более 30 случаев заражения оспой обезьян. Этот редкий вирус передается человеку от обезьян... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:53
2022-05-20T20:22
инфографика
оспа обезьян
оспа
медицина
европа
канада
австралия
здравоохранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789754737_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_be9e3a92f74d2ad742cce4a617d33740.png
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире подтверждено более 30 случаев заражения оспой обезьян. Этот редкий вирус передается человеку от обезьян и грызунов, а также от других людей. Надежной защитой от него считается прививка против натуральной оспы, которая в прошлом была широко распространена. Основные характеристики инфекции и страны, в которых можно с ней столкнуться, — в инфографике Ria.ru.
европа
канада
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Татьяна Аверкина
Татьяна Аверкина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789754737_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_df0245a3a4f80d5c392d86c398846730.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оспа обезьян, оспа, медицина, европа, канада, австралия, здравоохранение, инфографика
15:53 20.05.2022 (обновлено: 20:22 20.05.2022)
 

Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение

Читать ria.ru в
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире подтверждено более 30 случаев заражения оспой обезьян. Этот редкий вирус передается человеку от обезьян и грызунов, а также от других людей. Надежной защитой от него считается прививка против натуральной оспы, которая в прошлом была широко распространена. Основные характеристики инфекции и страны, в которых можно с ней столкнуться, — в инфографике Ria.ru.
Оспа обезьян: симптомы и распространениеОспа обезьян: симптомы и распространение
 
ИнфографикаОспа обезьянОспаМедицинаЕвропаКанадаАвстралияЗдравоохранение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала