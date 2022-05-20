https://ria.ru/20220520/ospa-1789756378.html
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение - РИА Новости, 20.05.2022
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире подтверждено более 30 случаев заражения оспой обезьян. Этот редкий вирус передается человеку от обезьян... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:53
2022-05-20T15:53
2022-05-20T20:22
инфографика
оспа обезьян
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире подтверждено более 30 случаев заражения оспой обезьян. Этот редкий вирус передается человеку от обезьян и грызунов, а также от других людей. Надежной защитой от него считается прививка против натуральной оспы, которая в прошлом была широко распространена. Основные характеристики инфекции и страны, в которых можно с ней столкнуться, — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, оспа, медицина, европа, канада, австралия, здравоохранение, инфографика