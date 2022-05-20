Рейтинг@Mail.ru
В Германии изучают заразность выявленного в Европе варианта оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/ospa-1789740106.html
В Германии изучают заразность выявленного в Европе варианта оспы обезьян
В Германии изучают заразность выявленного в Европе варианта оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
В Германии изучают заразность выявленного в Европе варианта оспы обезьян
Эксперты Института Роберта Коха, подчиненного Минздраву ФРГ ведомства, которое следит за эпидемиологической ситуацией, изучают выявленный в Европе вирус оспы... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:56
2022-05-20T14:56
в мире
германия
институт роберта коха
великобритания
испания
франция
австралия
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768591927_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef0b74786ebda0052f0a9ea6a0202b.jpg
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Эксперты Института Роберта Коха, подчиненного Минздраву ФРГ ведомства, которое следит за эпидемиологической ситуацией, изучают выявленный в Европе вирус оспы обезьян, чтобы понять, является ли он более заразным, чем обычно, заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах.Ранее в пятницу в Германии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян."Это был лишь вопрос времени, пока оспа обезьян будет выявлена в Германии. Институт Роберта Коха всерьез воспринимает информацию, распространенную властями Великобритании и Испании. На основании имеющейся информации, мы исходим из того, что вирус не является легкопередающимся и что вспышка может быть ограничена. Но это возможно, если действовать быстро. Мы подробнее проанализируем вирус, чтобы понять, идет ли речь о более заразном варианте", - процитировал министра представитель ведомства на правительственном брифинге.Лаутербах, по его словам, также добавил, что в случае необходимости Институт Роберта Коха даст необходимые рекомендации.Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего - 30.
https://ria.ru/20220520/ospa-1789735875.html
https://ria.ru/20220520/ospa-1789725143.html
германия
великобритания
испания
франция
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768591927_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_73d7c7959f23234667a53ca6ca122327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, институт роберта коха, великобритания, испания, франция, австралия, оспа обезьян
14:56 20.05.2022
 
В Германии изучают заразность выявленного в Европе варианта оспы обезьян

В Германии изучают, является ли выявленный в Европе вариант оспы обезьян более заразным

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИсследование крови
Исследование крови - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Исследование крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Эксперты Института Роберта Коха, подчиненного Минздраву ФРГ ведомства, которое следит за эпидемиологической ситуацией, изучают выявленный в Европе вирус оспы обезьян, чтобы понять, является ли он более заразным, чем обычно, заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах.
Ранее в пятницу в Германии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян.
Обезьянья оспа накрывает Европу - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 14:46
Обезьянья оспа накрывает ЕвропуПо меньшей мере семь случаев оспы обезьян в Мадриде были подтверждены в четверг начальником службы микробиологии клинической больницы Сан-Карлос Альберто Дельгадо. “В настоящее время у нас 7 пациентов, но есть еще несколько случаев под подозрением”, – сказал он.
"Это был лишь вопрос времени, пока оспа обезьян будет выявлена в Германии. Институт Роберта Коха всерьез воспринимает информацию, распространенную властями Великобритании и Испании. На основании имеющейся информации, мы исходим из того, что вирус не является легкопередающимся и что вспышка может быть ограничена. Но это возможно, если действовать быстро. Мы подробнее проанализируем вирус, чтобы понять, идет ли речь о более заразном варианте", - процитировал министра представитель ведомства на правительственном брифинге.
Лаутербах, по его словам, также добавил, что в случае необходимости Институт Роберта Коха даст необходимые рекомендации.
Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего - 30.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 14:14
В "Векторе" рассказали, что делать для профилактики оспы обезьян
 
В миреГерманияИнститут Роберта КохаВеликобританияИспанияФранцияАвстралияОспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала