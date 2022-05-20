https://ria.ru/20220520/ospa-1789740106.html

В Германии изучают заразность выявленного в Европе варианта оспы обезьян

В Германии изучают заразность выявленного в Европе варианта оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022

В Германии изучают заразность выявленного в Европе варианта оспы обезьян

Эксперты Института Роберта Коха, подчиненного Минздраву ФРГ ведомства, которое следит за эпидемиологической ситуацией, изучают выявленный в Европе вирус оспы... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:56

2022-05-20T14:56

2022-05-20T14:56

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оспа обезьян

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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Эксперты Института Роберта Коха, подчиненного Минздраву ФРГ ведомства, которое следит за эпидемиологической ситуацией, изучают выявленный в Европе вирус оспы обезьян, чтобы понять, является ли он более заразным, чем обычно, заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах.Ранее в пятницу в Германии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян."Это был лишь вопрос времени, пока оспа обезьян будет выявлена в Германии. Институт Роберта Коха всерьез воспринимает информацию, распространенную властями Великобритании и Испании. На основании имеющейся информации, мы исходим из того, что вирус не является легкопередающимся и что вспышка может быть ограничена. Но это возможно, если действовать быстро. Мы подробнее проанализируем вирус, чтобы понять, идет ли речь о более заразном варианте", - процитировал министра представитель ведомства на правительственном брифинге.Лаутербах, по его словам, также добавил, что в случае необходимости Институт Роберта Коха даст необходимые рекомендации.Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего - 30.

https://ria.ru/20220520/ospa-1789735875.html

https://ria.ru/20220520/ospa-1789725143.html

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великобритания

испания

франция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, институт роберта коха, великобритания, испания, франция, австралия, оспа обезьян