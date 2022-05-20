В Германии изучают заразность выявленного в Европе варианта оспы обезьян
В Германии изучают, является ли выявленный в Европе вариант оспы обезьян более заразным
Исследование крови. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Эксперты Института Роберта Коха, подчиненного Минздраву ФРГ ведомства, которое следит за эпидемиологической ситуацией, изучают выявленный в Европе вирус оспы обезьян, чтобы понять, является ли он более заразным, чем обычно, заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах.
Ранее в пятницу в Германии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян.
Вчера, 14:46Обезьянья оспа накрывает ЕвропуПо меньшей мере семь случаев оспы обезьян в Мадриде были подтверждены в четверг начальником службы микробиологии клинической больницы Сан-Карлос Альберто Дельгадо. “В настоящее время у нас 7 пациентов, но есть еще несколько случаев под подозрением”, – сказал он.
"Это был лишь вопрос времени, пока оспа обезьян будет выявлена в Германии. Институт Роберта Коха всерьез воспринимает информацию, распространенную властями Великобритании и Испании. На основании имеющейся информации, мы исходим из того, что вирус не является легкопередающимся и что вспышка может быть ограничена. Но это возможно, если действовать быстро. Мы подробнее проанализируем вирус, чтобы понять, идет ли речь о более заразном варианте", - процитировал министра представитель ведомства на правительственном брифинге.
Лаутербах, по его словам, также добавил, что в случае необходимости Институт Роберта Коха даст необходимые рекомендации.