Рейтинг@Mail.ru
Обезьянья оспа накрывает Европу - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/ospa-1789735875.html
Обезьянья оспа накрывает Европу
Обезьянья оспа накрывает Европу - РИА Новости, 20.05.2022
Обезьянья оспа накрывает Европу
По меньшей мере семь случаев оспы обезьян в Мадриде были подтверждены в четверг начальником службы микробиологии клинической больницы Сан-Карлос Альберто Дельгадо. “В настоящее время у нас 7 пациентов, но есть еще несколько случаев под подозрением”, – сказал он.
2022-05-20T14:46
2022-05-20T14:46
видео
здоровье - общество
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789734783_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7f86d7f681a2ee98e1da7229e82a88c.jpg
По данным испанских СМИ, этот вирус начал циркулировать в Мадриде еще во второй половине апреля. Кроме Испании, случаи заражения оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Италии, Швеции, Португалии и в ряде других стран.Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обезьянья оспа накрывает Европу
По меньшей мере семь случаев оспы обезьян в Мадриде были подтверждены в четверг начальником службы микробиологии клинической больницы Сан-Карлос Альберто Дельгадо. “В настоящее время у нас 7 пациентов, но есть еще несколько случаев под подозрением”, – сказал он. По данным испанских СМИ, этот вирус начал циркулировать в Мадриде еще во второй половине апреля. Кроме Испании, случаи заражения оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Италии, Швеции, Португалии и в ряде других стран. Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
2022-05-20T14:46
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789734783_379:0:1819:1080_1920x0_80_0_0_b27ddd0246a757708ec07dad08039d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, здоровье - общество, оспа обезьян, видео
Обезьянья оспа накрывает Европу
По меньшей мере семь случаев оспы обезьян в Мадриде были подтверждены в четверг начальником службы микробиологии клинической больницы Сан-Карлос Альберто Дельгадо. “В настоящее время у нас 7 пациентов, но есть еще несколько случаев под подозрением”, – сказал он.
2022-05-20T14:46
true
PT0M43S
14:46 20.05.2022
 

Обезьянья оспа накрывает Европу

Читать ria.ru в
По меньшей мере семь случаев оспы обезьян в Мадриде были подтверждены в четверг начальником службы микробиологии клинической больницы Сан-Карлос Альберто Дельгадо. “В настоящее время у нас 7 пациентов, но есть еще несколько случаев под подозрением”, – сказал он.
По данным испанских СМИ, этот вирус начал циркулировать в Мадриде еще во второй половине апреля. Кроме Испании, случаи заражения оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Италии, Швеции, Португалии и в ряде других стран.
Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
 
ВидеоЗдоровье - ОбществоОспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала