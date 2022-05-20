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Обезьянья оспа накрывает Европу
Обезьянья оспа накрывает Европу - РИА Новости, 20.05.2022
Обезьянья оспа накрывает Европу
По меньшей мере семь случаев оспы обезьян в Мадриде были подтверждены в четверг начальником службы микробиологии клинической больницы Сан-Карлос Альберто Дельгадо. “В настоящее время у нас 7 пациентов, но есть еще несколько случаев под подозрением”, – сказал он.
2022-05-20T14:46
2022-05-20T14:46
2022-05-20T14:46
видео
здоровье - общество
оспа обезьян
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По данным испанских СМИ, этот вирус начал циркулировать в Мадриде еще во второй половине апреля. Кроме Испании, случаи заражения оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Италии, Швеции, Португалии и в ряде других стран.Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
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Обезьянья оспа накрывает Европу
По меньшей мере семь случаев оспы обезьян в Мадриде были подтверждены в четверг начальником службы микробиологии клинической больницы Сан-Карлос Альберто Дельгадо.
“В настоящее время у нас 7 пациентов, но есть еще несколько случаев под подозрением”, – сказал он.
По данным испанских СМИ, этот вирус начал циркулировать в Мадриде еще во второй половине апреля.
Кроме Испании, случаи заражения оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Италии, Швеции, Португалии и в ряде других стран.
Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
2022-05-20T14:46
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PT0M43S
РИА Новости
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видео, здоровье - общество, оспа обезьян, видео
Обезьянья оспа накрывает Европу
По меньшей мере семь случаев оспы обезьян в Мадриде были подтверждены в четверг начальником службы микробиологии клинической больницы Сан-Карлос Альберто Дельгадо. “В настоящее время у нас 7 пациентов, но есть еще несколько случаев под подозрением”, – сказал он.
2022-05-20T14:46
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PT0M43S
Обезьянья оспа накрывает Европу
По меньшей мере семь случаев оспы обезьян в Мадриде были подтверждены в четверг начальником службы микробиологии клинической больницы Сан-Карлос Альберто Дельгадо. “В настоящее время у нас 7 пациентов, но есть еще несколько случаев под подозрением”, – сказал он.