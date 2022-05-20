https://ria.ru/20220520/ospa-1789735875.html

Обезьянья оспа накрывает Европу

Обезьянья оспа накрывает Европу - РИА Новости, 20.05.2022

Обезьянья оспа накрывает Европу

По меньшей мере семь случаев оспы обезьян в Мадриде были подтверждены в четверг начальником службы микробиологии клинической больницы Сан-Карлос Альберто Дельгадо. “В настоящее время у нас 7 пациентов, но есть еще несколько случаев под подозрением”, – сказал он.

2022-05-20T14:46

2022-05-20T14:46

2022-05-20T14:46

видео

здоровье - общество

оспа обезьян

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По данным испанских СМИ, этот вирус начал циркулировать в Мадриде еще во второй половине апреля. Кроме Испании, случаи заражения оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Италии, Швеции, Португалии и в ряде других стран.Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обезьянья оспа накрывает Европу По меньшей мере семь случаев оспы обезьян в Мадриде были подтверждены в четверг начальником службы микробиологии клинической больницы Сан-Карлос Альберто Дельгадо. “В настоящее время у нас 7 пациентов, но есть еще несколько случаев под подозрением”, – сказал он. По данным испанских СМИ, этот вирус начал циркулировать в Мадриде еще во второй половине апреля. Кроме Испании, случаи заражения оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Италии, Швеции, Португалии и в ряде других стран. Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. 2022-05-20T14:46 true PT0M43S

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