https://ria.ru/20220520/ospa-1789731763.html

В Великобритании выявили 11 новых случаев оспы обезьян

В Великобритании выявили 11 новых случаев оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022

В Великобритании выявили 11 новых случаев оспы обезьян

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выявило 11 новых случаев заражения человека оспой обезьян, сообщил министр здравоохранения страны Саджид... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:30

2022-05-20T14:30

2022-05-20T14:31

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великобритания

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оспа обезьян

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ЛОНДОН, 20 мая – РИА Новости. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выявило 11 новых случаев заражения человека оспой обезьян, сообщил министр здравоохранения страны Саджид Джавид.Ранее ведомство сообщало о девяти выявленных случаев с 7 мая."UKHSA подтвердило 11 новых случаев оспы обезьян в Великобритании. Сегодня утром я проинформировал министров здравоохранения G7 о том, что нам известно на данный момент", - написал Джавид в Twitter.Он добавил, что все случаи проходят в легкой форме, а также подтвердил, что страна закупила дополнительные дозы вакцины от оспы обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220520/ospa-1789639866.html

https://ria.ru/20220519/ospa-1789412806.html

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в мире, здоровье - общество, великобритания, g7, оспа обезьян