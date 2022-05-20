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В "Векторе" рассказали, что делать для профилактики оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
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В "Векторе" рассказали, что делать для профилактики оспы обезьян
В "Векторе" рассказали, что делать для профилактики оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
В "Векторе" рассказали, что делать для профилактики оспы обезьян
Для профилактики заражения оспой обезьян следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно грызунами и употреблять только... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:14
2022-05-20T14:18
испания
здоровье - общество
мадрид
швеция
в мире
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
оспа обезьян
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Для профилактики заражения оспой обезьян следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно грызунами и употреблять только тщательно приготовленные продукты животного происхождения, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде."Следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно с грызунами и больными или мертвыми животными. Это наиболее актуально для ряда стран в Африке, где оспа обезьян является эндемичной, в основном в Западной и Центральной Африке, где преобладают тропические влажные леса", - говорится в сообщении.Также рекомендуется употреблять в пищу тщательно приготовленные продукты животного происхождения, уточнили в центре.Первичное заражение происходит при непосредственном контакте с кровью, биологическими жидкостями или поражениями кожи и слизистых оболочек инфицированных животных, пояснили в "Векторе".Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.
https://ria.ru/20220520/ospa-1789717629.html
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испания, здоровье - общество, мадрид, швеция, в мире, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", оспа обезьян
14:14 20.05.2022 (обновлено: 14:18 20.05.2022)
 
В "Векторе" рассказали, что делать для профилактики оспы обезьян

ГНЦ "Вектор" призвал избегать контакта с грызунами для профилактики оспы обезьян

© AP Photo / Murad SezerЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Для профилактики заражения оспой обезьян следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно грызунами и употреблять только тщательно приготовленные продукты животного происхождения, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде.
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"Следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно с грызунами и больными или мертвыми животными. Это наиболее актуально для ряда стран в Африке, где оспа обезьян является эндемичной, в основном в Западной и Центральной Африке, где преобладают тропические влажные леса", - говорится в сообщении.
Также рекомендуется употреблять в пищу тщательно приготовленные продукты животного происхождения, уточнили в центре.
Первичное заражение происходит при непосредственном контакте с кровью, биологическими жидкостями или поражениями кожи и слизистых оболочек инфицированных животных, пояснили в "Векторе".
Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.
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ИспанияЗдоровье - ОбществоМадридШвецияВ миреГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Оспа обезьян
 
 
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