https://ria.ru/20220520/ospa-1789725143.html

В "Векторе" рассказали, что делать для профилактики оспы обезьян

В "Векторе" рассказали, что делать для профилактики оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022

В "Векторе" рассказали, что делать для профилактики оспы обезьян

Для профилактики заражения оспой обезьян следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно грызунами и употреблять только... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:14

2022-05-20T14:14

2022-05-20T14:18

испания

здоровье - общество

мадрид

швеция

в мире

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777062360_0:0:1654:931_1920x0_80_0_0_79082f1f00a097fa9e086e920e6a841e.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Для профилактики заражения оспой обезьян следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно грызунами и употреблять только тщательно приготовленные продукты животного происхождения, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде."Следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно с грызунами и больными или мертвыми животными. Это наиболее актуально для ряда стран в Африке, где оспа обезьян является эндемичной, в основном в Западной и Центральной Африке, где преобладают тропические влажные леса", - говорится в сообщении.Также рекомендуется употреблять в пищу тщательно приготовленные продукты животного происхождения, уточнили в центре.Первичное заражение происходит при непосредственном контакте с кровью, биологическими жидкостями или поражениями кожи и слизистых оболочек инфицированных животных, пояснили в "Векторе".Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.

https://ria.ru/20220520/ospa-1789717629.html

https://ria.ru/20220520/ospa-1789690757.html

испания

мадрид

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

испания, здоровье - общество, мадрид, швеция, в мире, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", оспа обезьян