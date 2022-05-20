https://ria.ru/20220520/ospa-1789723158.html

"Вектор": летальность при оспе обезьян составляет от одного до 11 процентов

"Вектор": летальность при оспе обезьян составляет от одного до 11 процентов - РИА Новости, 20.05.2022

"Вектор": летальность при оспе обезьян составляет от одного до 11 процентов

Вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1 до 11%, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:06

2022-05-20T14:06

2022-05-20T14:18

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1 до 11%, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Также первые случаи заражения выявили в Австралии, Канаде, Швеции, Италии."Несмотря на то, что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 11%", - говорится в сообщении.Более высокому риску заражения подвержены охотники в тропических лесах Западной и Центральной Африки, а также люди, которые могут подвергаться воздействию инфицированных животных, уточнили в центре.Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.

https://ria.ru/20220520/ospa-1789717629.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", великобритания, испания, мадрид, африка, оспа обезьян