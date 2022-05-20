https://ria.ru/20220520/ospa-1789723158.html
"Вектор": летальность при оспе обезьян составляет от одного до 11 процентов
"Вектор": летальность при оспе обезьян составляет от одного до 11 процентов - РИА Новости, 20.05.2022
"Вектор": летальность при оспе обезьян составляет от одного до 11 процентов
Вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1 до 11%, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:06
2022-05-20T14:06
2022-05-20T14:18
в мире
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
великобритания
испания
мадрид
африка
оспа обезьян
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1 до 11%, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Также первые случаи заражения выявили в Австралии, Канаде, Швеции, Италии."Несмотря на то, что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 11%", - говорится в сообщении.Более высокому риску заражения подвержены охотники в тропических лесах Западной и Центральной Африки, а также люди, которые могут подвергаться воздействию инфицированных животных, уточнили в центре.Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.
https://ria.ru/20220520/ospa-1789717629.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", великобритания, испания, мадрид, африка, оспа обезьян
14:06 20.05.2022 (обновлено: 14:18 20.05.2022)
"Вектор": летальность при оспе обезьян составляет от одного до 11 процентов
Центр "Вектор": летальность при оспе обезьян составляет от одного до 11 процентов
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1 до 11%, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании
сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании
и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде
, сообщили местные СМИ. Также первые случаи заражения выявили в Австралии
, Канаде
, Швеции
, Италии
.
"Несмотря на то, что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 11%", - говорится в сообщении.
Более высокому риску заражения подвержены охотники в тропических лесах Западной и Центральной Африки, а также люди, которые могут подвергаться воздействию инфицированных животных, уточнили в центре.
Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.