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"Вектор": летальность при оспе обезьян составляет от одного до 11 процентов - РИА Новости, 20.05.2022
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"Вектор": летальность при оспе обезьян составляет от одного до 11 процентов
"Вектор": летальность при оспе обезьян составляет от одного до 11 процентов - РИА Новости, 20.05.2022
"Вектор": летальность при оспе обезьян составляет от одного до 11 процентов
Вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1 до 11%, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:06
2022-05-20T14:18
в мире
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
великобритания
испания
мадрид
африка
оспа обезьян
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1 до 11%, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Также первые случаи заражения выявили в Австралии, Канаде, Швеции, Италии."Несмотря на то, что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 11%", - говорится в сообщении.Более высокому риску заражения подвержены охотники в тропических лесах Западной и Центральной Африки, а также люди, которые могут подвергаться воздействию инфицированных животных, уточнили в центре.Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.
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в мире, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", великобритания, испания, мадрид, африка, оспа обезьян
14:06 20.05.2022 (обновлено: 14:18 20.05.2022)
 
"Вектор": летальность при оспе обезьян составляет от одного до 11 процентов

Центр "Вектор": летальность при оспе обезьян составляет от одного до 11 процентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Сотрудник в лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник в лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1 до 11%, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Также первые случаи заражения выявили в Австралии, Канаде, Швеции, Италии.
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"Несмотря на то, что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 11%", - говорится в сообщении.
Более высокому риску заражения подвержены охотники в тропических лесах Западной и Центральной Африки, а также люди, которые могут подвергаться воздействию инфицированных животных, уточнили в центре.
Оспа обезьян – редкое вирусное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.
 
В миреРоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"ВеликобританияИспанияМадридАфрикаОспа обезьян
 
 
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