https://ria.ru/20220520/ospa-1789721798.html
Минздрав Испании подтвердил уже 30 случаев заражения оспой обезьян
Минздрав Испании подтвердил уже 30 случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
Минздрав Испании подтвердил уже 30 случаев заражения оспой обезьян
Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Испании возросло до 30, пишет газета Pais со ссылкой на испанский минздрав. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:01
2022-05-20T14:01
2022-05-20T14:18
в мире
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испания
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оспа обезьян
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Испании возросло до 30, пишет газета Pais со ссылкой на испанский минздрав.Ранее сообщалось о 7 подтвержденных случаях.Как отмечается, результаты были подтверждены ПЦР-тестами, которые дали положительный результат.Как отмечается, все подтвержденные случаи относятся к автономному сообществу Мадрид. Почти все заболевшие - молодые мужчины в возрасте около 35 лет, которые заразились, вероятно, после половых контактов с другими мужчинами.Ранее министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги из-за выявления первых случаев заражения оспой обезьян.Издание отмечает, что полученные показатели "превращают Испанию в страну с наибольшим числом заболевших в рамках текущей вспышки", которая уже затронула целый ряд стран. Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220520/vaktsina-1789718063.html
https://ria.ru/20220520/ospa-1789711179.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, испания, великобритания, мадрид, оспа обезьян
14:01 20.05.2022 (обновлено: 14:18 20.05.2022)
Минздрав Испании подтвердил уже 30 случаев заражения оспой обезьян
Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Испании возросло до 30
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Испании возросло до 30, пишет
газета Pais со ссылкой на испанский минздрав.
Ранее сообщалось о 7 подтвержденных случаях.
Как отмечается, результаты были подтверждены ПЦР-тестами, которые дали положительный результат.
"Минздрав сообщил в пятницу, что 23 новых ПЦР-теста, взятых у пациентов с подозрением на заражение оспой обезьян и проведенных в Национальном центре микробиологии, дали положительный результат. Исходя из этих данных, число подтвержденных случаев равно 30", - пишет газета.
Как отмечается, все подтвержденные случаи относятся к автономному сообществу Мадрид
. Почти все заболевшие - молодые мужчины в возрасте около 35 лет, которые заразились, вероятно, после половых контактов с другими мужчинами.
Ранее министерство здравоохранения Испании
и местные власти ввели режим санитарной тревоги из-за выявления первых случаев заражения оспой обезьян.
Издание отмечает, что полученные показатели "превращают Испанию в страну с наибольшим числом заболевших в рамках текущей вспышки", которая уже затронула целый ряд стран. Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании
, Швеции
, Италии
, Франции
, Австралии
, Канаде
, Германии
.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.