https://ria.ru/20220520/ospa-1789721798.html

Минздрав Испании подтвердил уже 30 случаев заражения оспой обезьян

Минздрав Испании подтвердил уже 30 случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022

Минздрав Испании подтвердил уже 30 случаев заражения оспой обезьян

Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Испании возросло до 30, пишет газета Pais со ссылкой на испанский минздрав. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:01

2022-05-20T14:01

2022-05-20T14:18

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Испании возросло до 30, пишет газета Pais со ссылкой на испанский минздрав.Ранее сообщалось о 7 подтвержденных случаях.Как отмечается, результаты были подтверждены ПЦР-тестами, которые дали положительный результат.Как отмечается, все подтвержденные случаи относятся к автономному сообществу Мадрид. Почти все заболевшие - молодые мужчины в возрасте около 35 лет, которые заразились, вероятно, после половых контактов с другими мужчинами.Ранее министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги из-за выявления первых случаев заражения оспой обезьян.Издание отмечает, что полученные показатели "превращают Испанию в страну с наибольшим числом заболевших в рамках текущей вспышки", которая уже затронула целый ряд стран. Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220520/vaktsina-1789718063.html

https://ria.ru/20220520/ospa-1789711179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, испания, великобритания, мадрид, оспа обезьян