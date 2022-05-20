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В Германии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
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В Германии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
В Германии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
В Германии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
Первый подтверждённый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Германии, сообщает издание Focus со ссылкой на бундесвер. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:33
2022-05-20T14:18
в мире
германия
оспа
оспа обезьян
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Первый подтверждённый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Германии, сообщает издание Focus со ссылкой на бундесвер.Издание не приводит подробностей, в каком регионе и когда был выявлен случай заражения.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220520/ospa-1789677051.html
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в мире, германия, оспа, оспа обезьян
13:33 20.05.2022 (обновлено: 14:18 20.05.2022)
 
В Германии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

Focus: в Германии выявили первый подтвержденный случай заражения оспой обезьян

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Германии
Автомобиль скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Автомобиль скорой помощи в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Первый подтверждённый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Германии, сообщает издание Focus со ссылкой на бундесвер.
Издание не приводит подробностей, в каком регионе и когда был выявлен случай заражения.
Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде.
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Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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