https://ria.ru/20220520/ospa-1789711179.html

В Германии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

В Германии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022

В Германии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

Первый подтверждённый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Германии, сообщает издание Focus со ссылкой на бундесвер. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:33

2022-05-20T13:33

2022-05-20T14:18

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оспа обезьян

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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Первый подтверждённый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Германии, сообщает издание Focus со ссылкой на бундесвер.Издание не приводит подробностей, в каком регионе и когда был выявлен случай заражения.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220520/ospa-1789677051.html

https://ria.ru/20220508/ospa-1787511301.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, оспа, оспа обезьян