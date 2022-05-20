12:41 20.05.2022 (обновлено: 14:18 20.05.2022)
Медведев выразил беспокойство появлением случаев оспы обезьян
Медведев заявил, что появление случаев оспы обезьян вызывает серьезное беспокойство
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Появление случаев оспы обезьян вызывает серьезное беспокойство, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Появились и другие новости - не самые приятные, в частности, из Европы. Они касаются не коронавирусной инфекции, а оспы обезьян. Это единичные случаи, но они, конечно, тоже внушают серьезное беспокойство", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.