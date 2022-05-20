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Медведев выразил беспокойство появлением случаев оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
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Медведев выразил беспокойство появлением случаев оспы обезьян
Медведев выразил беспокойство появлением случаев оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
Медведев выразил беспокойство появлением случаев оспы обезьян
Появление случаев оспы обезьян вызывает серьезное беспокойство, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:41
2022-05-20T14:18
дмитрий медведев
в мире
здоровье - общество
россия
оспа обезьян
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Появление случаев оспы обезьян вызывает серьезное беспокойство, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Появились и другие новости - не самые приятные, в частности, из Европы. Они касаются не коронавирусной инфекции, а оспы обезьян. Это единичные случаи, но они, конечно, тоже внушают серьезное беспокойство", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220519/ospa-1789412806.html
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дмитрий медведев, в мире, здоровье - общество, россия, оспа обезьян
12:41 20.05.2022 (обновлено: 14:18 20.05.2022)
 
Медведев выразил беспокойство появлением случаев оспы обезьян

Медведев заявил, что появление случаев оспы обезьян вызывает серьезное беспокойство

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Появление случаев оспы обезьян вызывает серьезное беспокойство, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Появились и другие новости - не самые приятные, в частности, из Европы. Они касаются не коронавирусной инфекции, а оспы обезьян. Это единичные случаи, но они, конечно, тоже внушают серьезное беспокойство", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
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Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян как низкий
Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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Дмитрий МедведевВ миреЗдоровье - ОбществоРоссияОспа обезьян
 
 
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