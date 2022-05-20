https://ria.ru/20220520/ospa-1789690757.html

Медведев выразил беспокойство появлением случаев оспы обезьян

Медведев выразил беспокойство появлением случаев оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022

Медведев выразил беспокойство появлением случаев оспы обезьян

Появление случаев оспы обезьян вызывает серьезное беспокойство, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:41

2022-05-20T12:41

2022-05-20T14:18

дмитрий медведев

в мире

здоровье - общество

россия

оспа обезьян

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Появление случаев оспы обезьян вызывает серьезное беспокойство, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Появились и другие новости - не самые приятные, в частности, из Европы. Они касаются не коронавирусной инфекции, а оспы обезьян. Это единичные случаи, но они, конечно, тоже внушают серьезное беспокойство", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220519/ospa-1789412806.html

https://ria.ru/20220519/peru-1789617097.html

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, в мире, здоровье - общество, россия, оспа обезьян