https://ria.ru/20220520/ospa-1789677880.html

В Бельгии сообщили о втором случае заражения человека оспой обезьян

В Бельгии сообщили о втором случае заражения человека оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022

В Бельгии сообщили о втором случае заражения человека оспой обезьян

В Бельгии зафиксировано два подтвержденных случая заражения оспой обезьян, сообщил в Twitter вирусолог Марк Ван Ранст из Левенского католического университета. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:52

2022-05-20T11:52

2022-05-20T11:52

в мире

бельгия

оспа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91597/75/915977555_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_de102b1f7b376ed091da29378bd91893.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. В Бельгии зафиксировано два подтвержденных случая заражения оспой обезьян, сообщил в Twitter вирусолог Марк Ван Ранст из Левенского католического университета."Вчера в нашей лаборатории был диагностирован второй случай вируса оспы обезьян у мужчины из региона Фламандский Брабант", - написал бельгийский вирусолог.Ранее сообщалось, что вирус выявлен у жителя бельгийского Антверпена.Оба случая могут быть связаны между собой, так как заболевшие некоторое время назад находились на одном мероприятии.Планируется, что в пятницу пройдет совещание федеральных властей по эпидемиологической ситуации.В то же время, как отметили в Институте тропической медицины, риски распространения вируса оцениваются как низкие.

https://ria.ru/20220520/ospa-1789677051.html

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бельгия, оспа