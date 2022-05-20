Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии сообщили о втором случае заражения человека оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/ospa-1789677880.html
В Бельгии сообщили о втором случае заражения человека оспой обезьян
В Бельгии сообщили о втором случае заражения человека оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
В Бельгии сообщили о втором случае заражения человека оспой обезьян
В Бельгии зафиксировано два подтвержденных случая заражения оспой обезьян, сообщил в Twitter вирусолог Марк Ван Ранст из Левенского католического университета. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:52
2022-05-20T11:52
в мире
бельгия
оспа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91597/75/915977555_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_de102b1f7b376ed091da29378bd91893.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. В Бельгии зафиксировано два подтвержденных случая заражения оспой обезьян, сообщил в Twitter вирусолог Марк Ван Ранст из Левенского католического университета."Вчера в нашей лаборатории был диагностирован второй случай вируса оспы обезьян у мужчины из региона Фламандский Брабант", - написал бельгийский вирусолог.Ранее сообщалось, что вирус выявлен у жителя бельгийского Антверпена.Оба случая могут быть связаны между собой, так как заболевшие некоторое время назад находились на одном мероприятии.Планируется, что в пятницу пройдет совещание федеральных властей по эпидемиологической ситуации.В то же время, как отметили в Институте тропической медицины, риски распространения вируса оцениваются как низкие.
https://ria.ru/20220520/ospa-1789677051.html
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91597/75/915977555_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1fbf4bcdbac3f728f7e0fd1a3124166b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, оспа
11:52 20.05.2022
 
В Бельгии сообщили о втором случае заражения человека оспой обезьян

Бельгийский вирусолог Ван Ранст сообщил о двух случаях заражения оспой обезьян в стране

© Fotolia / motorlka Пробирки
Пробирки - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Fotolia / motorlka
Пробирки. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. В Бельгии зафиксировано два подтвержденных случая заражения оспой обезьян, сообщил в Twitter вирусолог Марк Ван Ранст из Левенского католического университета.
"Вчера в нашей лаборатории был диагностирован второй случай вируса оспы обезьян у мужчины из региона Фламандский Брабант", - написал бельгийский вирусолог.
Ранее сообщалось, что вирус выявлен у жителя бельгийского Антверпена.
Оба случая могут быть связаны между собой, так как заболевшие некоторое время назад находились на одном мероприятии.
Планируется, что в пятницу пройдет совещание федеральных властей по эпидемиологической ситуации.
В то же время, как отметили в Институте тропической медицины, риски распространения вируса оцениваются как низкие.
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
11:47
Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян
 
В миреБельгияОспа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала