https://ria.ru/20220520/ospa-1789677880.html
В Бельгии сообщили о втором случае заражения человека оспой обезьян
В Бельгии сообщили о втором случае заражения человека оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
В Бельгии сообщили о втором случае заражения человека оспой обезьян
В Бельгии зафиксировано два подтвержденных случая заражения оспой обезьян, сообщил в Twitter вирусолог Марк Ван Ранст из Левенского католического университета. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:52
2022-05-20T11:52
2022-05-20T11:52
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. В Бельгии зафиксировано два подтвержденных случая заражения оспой обезьян, сообщил в Twitter вирусолог Марк Ван Ранст из Левенского католического университета."Вчера в нашей лаборатории был диагностирован второй случай вируса оспы обезьян у мужчины из региона Фламандский Брабант", - написал бельгийский вирусолог.Ранее сообщалось, что вирус выявлен у жителя бельгийского Антверпена.Оба случая могут быть связаны между собой, так как заболевшие некоторое время назад находились на одном мероприятии.Планируется, что в пятницу пройдет совещание федеральных властей по эпидемиологической ситуации.В то же время, как отметили в Институте тропической медицины, риски распространения вируса оцениваются как низкие.
https://ria.ru/20220520/ospa-1789677051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, оспа
В Бельгии сообщили о втором случае заражения человека оспой обезьян
Бельгийский вирусолог Ван Ранст сообщил о двух случаях заражения оспой обезьян в стране
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. В Бельгии зафиксировано два подтвержденных случая заражения оспой обезьян, сообщил в Twitter вирусолог Марк Ван Ранст из Левенского католического университета.
"Вчера в нашей лаборатории был диагностирован второй случай вируса оспы обезьян у мужчины из региона Фламандский Брабант", - написал бельгийский вирусолог.
Ранее сообщалось, что вирус выявлен у жителя бельгийского Антверпена
.
Оба случая могут быть связаны между собой, так как заболевшие некоторое время назад находились на одном мероприятии.
Планируется, что в пятницу пройдет совещание федеральных властей по эпидемиологической ситуации.
В то же время, как отметили в Институте тропической медицины, риски распространения вируса оцениваются как низкие.