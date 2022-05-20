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В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой - РИА Новости, 20.05.2022
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В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой
В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой - РИА Новости, 20.05.2022
В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой
Канадские и австралийские власти сообщили о первых случаях заболевания оспой обезьян среди населения. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T07:24
2022-05-20T10:56
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Канадские и австралийские власти сообщили о первых случаях заболевания оспой обезьян среди населения.Уточняется, что речь идет о сорокалетнем мужчине, который обратился в больницу через несколько дней после поездки.В Канаде же первые первые зараженные появились в Квебеке."Сегодня вечером (в четверг. — Прим. ред.) провинция Квебек была уведомлена о том, что два образца, полученные национальной микробиологической лабораторией, дали положительный результат на оспу обезьян. Это первые два случая, подтвержденные в Канаде", — сообщается на сайте правительства Канады. Один из заболевших — приехавший в страну гражданин США.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число пациентов с оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако заражение возможно при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220519/peru-1789617097.html
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в мире, канада, европа, квебек (провинция), австралия, сша
07:24 20.05.2022 (обновлено: 10:56 20.05.2022)
 
В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой

В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой

© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDCЗрелые вирионы обезьяньей оспы овальной формы (слева) и сферические незрелые вирионы (справа), полученные из образца кожи человека
Зрелые вирионы обезьяньей оспы овальной формы (слева) и сферические незрелые вирионы (справа), полученные из образца кожи человека - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDC
Зрелые вирионы обезьяньей оспы овальной формы (слева) и сферические незрелые вирионы (справа), полученные из образца кожи человека
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Канадские и австралийские власти сообщили о первых случаях заболевания оспой обезьян среди населения.

"Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса выявило вероятный случай оспы обезьян у недавно вернувшегося путешественника из Европы", — говорится на официальном сайте ведомства австралийского штата.

Уточняется, что речь идет о сорокалетнем мужчине, который обратился в больницу через несколько дней после поездки.
В Канаде же первые первые зараженные появились в Квебеке.
"Сегодня вечером (в четверг. — Прим. ред.) провинция Квебек была уведомлена о том, что два образца, полученные национальной микробиологической лабораторией, дали положительный результат на оспу обезьян. Это первые два случая, подтвержденные в Канаде", — сообщается на сайте правительства Канады. Один из заболевших — приехавший в страну гражданин США.
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Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число пациентов с оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако заражение возможно при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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