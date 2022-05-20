https://ria.ru/20220520/ospa-1789639866.html

В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой

В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой - РИА Новости, 20.05.2022

В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой

Канадские и австралийские власти сообщили о первых случаях заболевания оспой обезьян среди населения. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T07:24

2022-05-20T07:24

2022-05-20T10:56

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Канадские и австралийские власти сообщили о первых случаях заболевания оспой обезьян среди населения.Уточняется, что речь идет о сорокалетнем мужчине, который обратился в больницу через несколько дней после поездки.В Канаде же первые первые зараженные появились в Квебеке."Сегодня вечером (в четверг. — Прим. ред.) провинция Квебек была уведомлена о том, что два образца, полученные национальной микробиологической лабораторией, дали положительный результат на оспу обезьян. Это первые два случая, подтвержденные в Канаде", — сообщается на сайте правительства Канады. Один из заболевших — приехавший в страну гражданин США.Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число пациентов с оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако заражение возможно при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220519/peru-1789617097.html

https://ria.ru/20220519/ospa-1789412806.html

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в мире, канада, европа, квебек (провинция), австралия, сша