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В США признали ошибкой переброску оружия НАТО к российским границам

В США признали ошибкой переброску оружия НАТО к российским границам - РИА Новости, 20.05.2022

В США признали ошибкой переброску оружия НАТО к российским границам

Переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой, пишет газета New Yorker со ссылкой на слова эксперта по РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T02:47

2022-05-20T02:47

2022-05-20T10:29

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

восточная европа

чехия

россия

нато

польша

швеция

финляндия

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой, пишет газета New Yorker со ссылкой на слова эксперта по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниела Трейсмана.По его мнению, решение принимать в свои ряды бывших советских союзников, принятое Североатлантическим альянсом в 1994 году, стало "катастрофическим провалом".Аналитик считает, что успех в этих начинаниях смог бы обеспечить безопасность в Восточной Европе. Однако этого так и не случилось, и Чехия, Венгрия и Польша вступили в НАТО уже в 1999 году.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в военно-политический блок экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220519/nato-1789364581.html

восточная европа

чехия

россия

польша

швеция

финляндия

венгрия

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), восточная европа, чехия, россия, нато, польша, швеция, финляндия, в мире, венгрия, ссср