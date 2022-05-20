02:47 20.05.2022 (обновлено: 10:29 20.05.2022)
В США признали ошибкой переброску оружия НАТО к российским границам
Эксперт Трейсман: переброска оружия к границам России на фоне расширения НАТО была ошибкой
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой, пишет газета New Yorker со ссылкой на слова эксперта по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниела Трейсмана.
По его мнению, решение принимать в свои ряды бывших советских союзников, принятое Североатлантическим альянсом в 1994 году, стало "катастрофическим провалом".
"Главным международным вызовом 1990-х было надежное сближение России с западным миром. Запад должен был налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО", — приводит издание слова Трейсмана.
Аналитик считает, что успех в этих начинаниях смог бы обеспечить безопасность в Восточной Европе. Однако этого так и не случилось, и Чехия, Венгрия и Польша вступили в НАТО уже в 1999 году.
"Вместо этого Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на восток", — заключил эксперт.
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в военно-политический блок экзистенциальной угрозой для России.