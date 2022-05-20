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В США признали ошибкой переброску оружия НАТО к российским границам - РИА Новости, 20.05.2022
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В США признали ошибкой переброску оружия НАТО к российским границам
В США признали ошибкой переброску оружия НАТО к российским границам - РИА Новости, 20.05.2022
В США признали ошибкой переброску оружия НАТО к российским границам
Переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой, пишет газета New Yorker со ссылкой на слова эксперта по РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T02:47
2022-05-20T10:29
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
восточная европа
чехия
россия
нато
польша
швеция
финляндия
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой, пишет газета New Yorker со ссылкой на слова эксперта по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниела Трейсмана.По его мнению, решение принимать в свои ряды бывших советских союзников, принятое Североатлантическим альянсом в 1994 году, стало "катастрофическим провалом".Аналитик считает, что успех в этих начинаниях смог бы обеспечить безопасность в Восточной Европе. Однако этого так и не случилось, и Чехия, Венгрия и Польша вступили в НАТО уже в 1999 году.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в военно-политический блок экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220519/nato-1789364581.html
восточная европа
чехия
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польша
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), восточная европа, чехия, россия, нато, польша, швеция, финляндия, в мире, венгрия, ссср
02:47 20.05.2022 (обновлено: 10:29 20.05.2022)
 
В США признали ошибкой переброску оружия НАТО к российским границам

Эксперт Трейсман: переброска оружия к границам России на фоне расширения НАТО была ошибкой

© Flickr / NATOСовместные учения войск НАТО в Прибалтике
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Flickr / NATO
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой, пишет газета New Yorker со ссылкой на слова эксперта по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниела Трейсмана.
По его мнению, решение принимать в свои ряды бывших советских союзников, принятое Североатлантическим альянсом в 1994 году, стало "катастрофическим провалом".

"Главным международным вызовом 1990-х было надежное сближение России с западным миром. Запад должен был налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО", — приводит издание слова Трейсмана.

Аналитик считает, что успех в этих начинаниях смог бы обеспечить безопасность в Восточной Европе. Однако этого так и не случилось, и Чехия, Венгрия и Польша вступили в НАТО уже в 1999 году.
"Вместо этого Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на восток", — заключил эксперт.
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в военно-политический блок экзистенциальной угрозой для России.
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Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)Восточная ЕвропаЧехияРоссияНАТОПольшаШвецияФинляндияВ миреВенгрияСССР
 
 
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