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Замглавы МИД России и замгенсека ООН обсудили гумпомощь ДНР, ЛНР и Украине
Замглавы МИД России и замгенсека ООН обсудили гумпомощь ДНР, ЛНР и Украине - РИА Новости, 20.05.2022
Замглавы МИД России и замгенсека ООН обсудили гумпомощь ДНР, ЛНР и Украине
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс обсудили в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:05
2022-05-20T17:05
2022-05-20T17:05
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс обсудили в пятницу вопросы гуманитарной помощи нуждающимся в ЛНР, ДНР и на Украине, сообщило внешнеполитическое ведомство России."Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам оказания гуманитарного содействия нуждающимся в ЛHP, ДНР и на Украине, а также по инициативам ООН в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Собеседники условились о продолжении контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе ооновской стороны.
https://ria.ru/20220518/oon-1789361665.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, оон
Замглавы МИД России и замгенсека ООН обсудили гумпомощь ДНР, ЛНР и Украине
Замглавы МИД России и замгенсека ООН обсудили гумпомощь ДНР, ЛНР и Украине