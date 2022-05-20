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Замглавы МИД России и замгенсека ООН обсудили гумпомощь ДНР, ЛНР и Украине - РИА Новости, 20.05.2022
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Замглавы МИД России и замгенсека ООН обсудили гумпомощь ДНР, ЛНР и Украине
Замглавы МИД России и замгенсека ООН обсудили гумпомощь ДНР, ЛНР и Украине - РИА Новости, 20.05.2022
Замглавы МИД России и замгенсека ООН обсудили гумпомощь ДНР, ЛНР и Украине
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс обсудили в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:05
2022-05-20T17:05
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
оон
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс обсудили в пятницу вопросы гуманитарной помощи нуждающимся в ЛНР, ДНР и на Украине, сообщило внешнеполитическое ведомство России."Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам оказания гуманитарного содействия нуждающимся в ЛHP, ДНР и на Украине, а также по инициативам ООН в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Собеседники условились о продолжении контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе ооновской стороны.
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, оон
17:05 20.05.2022
 
Замглавы МИД России и замгенсека ООН обсудили гумпомощь ДНР, ЛНР и Украине

Замглавы МИД России и замгенсека ООН обсудили гумпомощь ДНР, ЛНР и Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРаздача хлеба местным жителям в Мариуполе
Раздача хлеба местным жителям в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Раздача хлеба местным жителям в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс обсудили в пятницу вопросы гуманитарной помощи нуждающимся в ЛНР, ДНР и на Украине, сообщило внешнеполитическое ведомство России.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам оказания гуманитарного содействия нуждающимся в ЛHP, ДНР и на Украине, а также по инициативам ООН в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Собеседники условились о продолжении контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 23:35
Глава ВПП ООН попросил Путина открыть порты на Украине
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе ооновской стороны.
 
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