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В Южной Корее охранники Байдена поссорились с местным таксистом - РИА Новости, 20.05.2022
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В Южной Корее охранники Байдена поссорились с местным таксистом
В Южной Корее охранники Байдена поссорились с местным таксистом - РИА Новости, 20.05.2022
В Южной Корее охранники Байдена поссорились с местным таксистом
Двое агентов американской Секретной службы, обеспечивавшие в Южной Корее визит президента США Джо Байдена, досрочно отправились на родину после ссоры с местным... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:02
2022-05-20T19:02
в мире
южная корея
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сша
япония
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Двое агентов американской Секретной службы, обеспечивавшие в Южной Корее визит президента США Джо Байдена, досрочно отправились на родину после ссоры с местным таксистом, передают телеканалы ABC и NBC.Таксист заявил полиции, что один из американцев толкнул его в ходе перепалки, завязавшейся в пятом часу утра четверга по местному времени у сеульской гостиницы, где должен был остановиться Байден."Кореец немедленно после инцидента обратился с заявлением в полицию. Он требует, чтобы сотрудник службы безопасности был наказан за нападение на него", - цитирует NBC представителя южнокорейских правоохранительных органов.ABC пишет, что агенты, предположительно, злоупотребили алкоголем в свободное от службы время. Оба были отправлены в США, где на период расследования их отстранили от работы.Байден в пятницу начал визит в Южную Корею, откуда он направится в Японию.
https://ria.ru/20220520/bayden-1789753058.html
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в мире, южная корея, nbc, сша, япония, abc (телеканал), джо байден
19:02 20.05.2022
 
В Южной Корее охранники Байдена поссорились с местным таксистом

Охранников Байдена отправили в США после ссоры с южнокорейским таксистом

© AFP 2022 / Brendan SmialowskiАгенты Секретной службы США
Агенты Секретной службы США - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski
Агенты Секретной службы США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Двое агентов американской Секретной службы, обеспечивавшие в Южной Корее визит президента США Джо Байдена, досрочно отправились на родину после ссоры с местным таксистом, передают телеканалы ABC и NBC.
Таксист заявил полиции, что один из американцев толкнул его в ходе перепалки, завязавшейся в пятом часу утра четверга по местному времени у сеульской гостиницы, где должен был остановиться Байден.
"Кореец немедленно после инцидента обратился с заявлением в полицию. Он требует, чтобы сотрудник службы безопасности был наказан за нападение на него", - цитирует NBC представителя южнокорейских правоохранительных органов.
ABC пишет, что агенты, предположительно, злоупотребили алкоголем в свободное от службы время. Оба были отправлены в США, где на период расследования их отстранили от работы.
Байден в пятницу начал визит в Южную Корею, откуда он направится в Японию.
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В миреЮжная КореяNBCСШАЯпонияABC (телеканал)Джо Байден
 
 
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