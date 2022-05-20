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Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР
Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР - РИА Новости, 20.05.2022
Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР
Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий Донецкой народной республики, сообщает представительство РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T23:47
2022-05-20T23:47
2022-05-20T23:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий Донецкой народной республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) ранее освобожденной территории республики", - говорится в сводке представительства, опубликованной в Telegram-канале.Отмечается, что в Мариуполе пострадал мальчик 2016 года рождения, в Володарском - мужчина 1977 года рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, россия
23:47 20.05.2022 (обновлено: 23:48 20.05.2022)
Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР
ДНР в СЦКК: два мирных жителя пострадали из-за обстрелов ранее освобожденных территорий