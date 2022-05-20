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ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка
ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 20.05.2022
ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска вновь выпустили несколько снарядов по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T07:59
2022-05-20T09:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Украинские войска вновь выпустили несколько снарядов по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Аналогичный инцидент произошел в 06:55 мск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, эта часть города, начиная от линии соприкосновения за Марьинкой, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика
07:59 20.05.2022 (обновлено: 09:09 20.05.2022)
 
ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсколки разорвавшихся боеприпасов в Харьковской области
Осколки разорвавшихся боеприпасов в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Осколки разорвавшихся боеприпасов в Харьковской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Украинские войска вновь выпустили несколько снарядов по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. Прим. ред.) по направлению: 07:30 (совпадает с мск. — Прим. ред.) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в сообщении.

Аналогичный инцидент произошел в 06:55 мск.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, эта часть города, начиная от линии соприкосновения за Марьинкой, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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