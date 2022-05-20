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ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка

ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 20.05.2022

ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка

Украинские войска вновь выпустили несколько снарядов по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T07:59

2022-05-20T07:59

2022-05-20T09:09

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Украинские войска вновь выпустили несколько снарядов по Петровскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Аналогичный инцидент произошел в 06:55 мск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, эта часть города, начиная от линии соприкосновения за Марьинкой, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/obstrel-1789613726.html

донецк (днр)

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в мире, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика