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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.05.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в пятницу утром представительство Донецкой... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T07:20

2022-05-20T07:20

2022-05-20T07:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в пятницу утром представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины