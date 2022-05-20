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Женщина и ребенок пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/obstrel-1789828761.html
Женщина и ребенок пострадали при обстреле Донецка
Женщина и ребенок пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 20.05.2022
Женщина и ребенок пострадали при обстреле Донецка
Женщина и ребенок ранены в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:33
2022-05-20T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
россия
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Женщина и ребенок ранены в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, ранены женщина и ребенок. В результате обстрела по ул. Ленкоранской получили ранения женщина и ребенок. Подробности уточняются", - сообщили в штабе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), россия, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
19:33 20.05.2022
 
Женщина и ребенок пострадали при обстреле Донецка

Штаб обороны ДНР сообщил, что женщина и ребенок пострадали при обстреле Донецка

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Женщина и ребенок ранены в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
"ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, ранены женщина и ребенок. В результате обстрела по ул. Ленкоранской получили ранения женщина и ребенок. Подробности уточняются", - сообщили в штабе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)РоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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