https://ria.ru/20220520/obstrel-1789828761.html
Женщина и ребенок пострадали при обстреле Донецка
Женщина и ребенок пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 20.05.2022
Женщина и ребенок пострадали при обстреле Донецка
Женщина и ребенок ранены в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:33
2022-05-20T19:33
2022-05-20T19:33
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Женщина и ребенок ранены в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, ранены женщина и ребенок. В результате обстрела по ул. Ленкоранской получили ранения женщина и ребенок. Подробности уточняются", - сообщили в штабе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), россия, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Женщина и ребенок пострадали при обстреле Донецка
Штаб обороны ДНР сообщил, что женщина и ребенок пострадали при обстреле Донецка