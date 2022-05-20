19:24 20.05.2022 (обновлено: 19:25 20.05.2022)
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Первомайска украинскими войсками
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.10 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Первомайск с применением минометов 120 миллиметров (четыре мины)", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.