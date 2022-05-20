https://ria.ru/20220520/obschestvo-1789793261.html

Три семьи из Ненецкого округа удостоены медали ордена "Родительская слава"

Три семьи из Ненецкого округа удостоены медали ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 20.05.2022

Три семьи из Ненецкого округа удостоены медали ордена "Родительская слава"

Семьи Домбровских, Овчинниковых и Талеевых, проживающие в Ненецком автономном округе, указом президента РФ награждены медалью ордена "Родительская слава",... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:35

2022-05-20T17:35

2022-05-20T17:35

общество

сергей овчинников (волейбол)

александр домбровский

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МУРМАНСК, 20 мая – РИА Новости. Семьи Домбровских, Овчинниковых и Талеевых, проживающие в Ненецком автономном округе, указом президента РФ награждены медалью ордена "Родительская слава", сообщили РИА Новости в администрации округа.Все три семьи хорошо известны в округе. Любовь и Сергей Овчинниковы вместе уже 29 лет, воспитывают четырех детей, младшая из которых – школьница, старшие получили высшее образование в престижных российских вузах."Родители сумели нацелить детей на получение дальнейшего образования, уделяя особое внимание умственному, физическому и нравственному развитию детей. И сделали всё, чтобы дети выросли честными, порядочными людьми, достойными гражданами нашей страны", - рассказали в администрации.В семье Татьяны и Александра Домбровских пятеро детей: четверо школьников и один воспитанник детского сада. Родители уделяют большое внимание развитию детей, помогают найти интересные занятия, поддерживают тягу к знаниям."Большая и дружная семья Домбровских является добрым примером для окружающих их взрослых и детей. Здесь забота друг о друге, взаимная поддержка и любовь – главный секрет семейного счастья", - так описывают семью Домбровских в округе.Анастасия и Григорий Талеевы вместе 48 лет, воспитали четырех дочерей, у них уже десять внуков. Глава семейства, сын потомственных оленеводов, и сам всю жизнь проработал в оленеводстве. Анастасия Егоровна всегда была рядом с супругом, разделяя с ним все тяготы кочевой жизни, работала швеёй мехопошивочной мастерской. Оба сейчас на заслуженном отдыхе."В семье бережно сохраняется культура ненецкого народа, обычаи и традиции бережно передаются из поколения в поколение… Семья Талеевых является хранительницей и крепких семейных традиций, с детства дети приучены к труду, дисциплине и взаимопомощи. Родители всегда были достойным примером для своих детей", - говорится в наградном листе Талеевых.

https://ria.ru/20220520/vyplata-1789778767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей овчинников (волейбол), александр домбровский