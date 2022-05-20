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Правительство внесло в Госдуму проект об объединении ПФР и ФСС - РИА Новости, 20.05.2022
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Правительство внесло в Госдуму проект об объединении ПФР и ФСС
Правительство внесло в Госдуму проект об объединении ПФР и ФСС - РИА Новости, 20.05.2022
Правительство внесло в Госдуму проект об объединении ПФР и ФСС
Правительство РФ внесло в Госдуму РФ законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России), соответствующий... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:22
2022-05-20T17:22
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму РФ законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России), соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.Ранее, как сообщалось на сайте кабмина, правительство РФ одобрило пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России) и направило документы на рассмотрение в палату. Пакет законопроектов был рассмотрен в четверг на заседании кабмина.Как отмечали в правительстве, объединение функций обоих фондов позволит сделать получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счёт создания единых офисов клиентского обслуживания. Предполагается также, что учредителем Социального фонда выступит правительство. Деятельность новой структуры будет подотчётна наблюдательному совету, в состав которого войдут в том числе представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.Как говорится в пояснительной записке к документу, создание Фонда предлагается осуществить с 1 января 2023 года.
https://ria.ru/20220128/sovfed-1769969984.html
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общество, россия, госдума рф, совет федерации рф, правительство рф
17:22 20.05.2022
 
Правительство внесло в Госдуму проект об объединении ПФР и ФСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект об объединении Пенсионного фонда и ФСС

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму РФ законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России), соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.
Ранее, как сообщалось на сайте кабмина, правительство РФ одобрило пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России) и направило документы на рассмотрение в палату. Пакет законопроектов был рассмотрен в четверг на заседании кабмина.
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Как отмечали в правительстве, объединение функций обоих фондов позволит сделать получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счёт создания единых офисов клиентского обслуживания. Предполагается также, что учредителем Социального фонда выступит правительство. Деятельность новой структуры будет подотчётна наблюдательному совету, в состав которого войдут в том числе представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.
Как говорится в пояснительной записке к документу, создание Фонда предлагается осуществить с 1 января 2023 года.
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