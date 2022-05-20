Рейтинг@Mail.ru
В Кремле поздравили экс-гендиректора НТВ Кулистикова с 70-летием - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/ntv-1789675363.html
В Кремле поздравили экс-гендиректора НТВ Кулистикова с 70-летием
В Кремле поздравили экс-гендиректора НТВ Кулистикова с 70-летием - РИА Новости, 20.05.2022
В Кремле поздравили экс-гендиректора НТВ Кулистикова с 70-летием
Современное российское телевидение - интересное, живое и развивающееся, значимый вклад в его становление внес в том числе и бывший генеральный директор... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:40
2022-05-20T11:40
общество
нтв (телеканал)
дмитрий песков
владимир кулистиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65214/11/652141155_0:43:1760:1032_1920x0_80_0_0_3225fbceffceb6125028d23457e1cd60.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Современное российское телевидение - интересное, живое и развивающееся, значимый вклад в его становление внес в том числе и бывший генеральный директор телеканала НТВ Владимир Кулистиков, который в пятницу отмечает 70-летний юбилей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он внес огромный вклад в становление современного НТВ как канала. Вообще, наверное, вклад в том числе и в формирование нашего современного телевидения. А телевидение у нас в стране интересное, живое, развивающееся", - сказал Песков в интервью НТВ.По его словам, Кулистиков - один из тех немногих людей, "которые внесли решающий вклад в это дело". "Он профессионал, и, насколько я знаю, это его качество очень высоко ценит президент", - добавил Песков. Он отметил такие качества Кулистикова, как сарказм, "изощренное чувство юмора, английский юмор и наш, отечественный юмор", а также "безупречное чувство стиля". Песков также пообещал поздравить юбиляра лично.
https://ria.ru/20220302/ntv-1776079273.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65214/11/652141155_163:0:1595:1074_1920x0_80_0_0_7b6edd66367016aeeb0995d6f50767fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нтв (телеканал), дмитрий песков, владимир кулистиков
11:40 20.05.2022
 
В Кремле поздравили экс-гендиректора НТВ Кулистикова с 70-летием

Пресс-секретарь Путина Песков поздравил экс-гендиректора НТВ Кулистикова с 70-летием

© РИА Новости / Михаил КлиментьевВладимир Кулистиков
Владимир Кулистиков - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Владимир Кулистиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Современное российское телевидение - интересное, живое и развивающееся, значимый вклад в его становление внес в том числе и бывший генеральный директор телеканала НТВ Владимир Кулистиков, который в пятницу отмечает 70-летний юбилей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он внес огромный вклад в становление современного НТВ как канала. Вообще, наверное, вклад в том числе и в формирование нашего современного телевидения. А телевидение у нас в стране интересное, живое, развивающееся", - сказал Песков в интервью НТВ.
По его словам, Кулистиков - один из тех немногих людей, "которые внесли решающий вклад в это дело". "Он профессионал, и, насколько я знаю, это его качество очень высоко ценит президент", - добавил Песков. Он отметил такие качества Кулистикова, как сарказм, "изощренное чувство юмора, английский юмор и наш, отечественный юмор", а также "безупречное чувство стиля". Песков также пообещал поздравить юбиляра лично.
Стенд телекомпании НТВ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:34Медиавойны
НТВ сообщил о блокировке его YouTube-каналов в более чем 70 странах
 
ОбществоНТВ (телеканал)Дмитрий ПесковВладимир Кулистиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала