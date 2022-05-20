https://ria.ru/20220520/ntv-1789675363.html

В Кремле поздравили экс-гендиректора НТВ Кулистикова с 70-летием

В Кремле поздравили экс-гендиректора НТВ Кулистикова с 70-летием - РИА Новости, 20.05.2022

В Кремле поздравили экс-гендиректора НТВ Кулистикова с 70-летием

Современное российское телевидение - интересное, живое и развивающееся, значимый вклад в его становление внес в том числе и бывший генеральный директор... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:40

2022-05-20T11:40

2022-05-20T11:40

общество

нтв (телеканал)

дмитрий песков

владимир кулистиков

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Современное российское телевидение - интересное, живое и развивающееся, значимый вклад в его становление внес в том числе и бывший генеральный директор телеканала НТВ Владимир Кулистиков, который в пятницу отмечает 70-летний юбилей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он внес огромный вклад в становление современного НТВ как канала. Вообще, наверное, вклад в том числе и в формирование нашего современного телевидения. А телевидение у нас в стране интересное, живое, развивающееся", - сказал Песков в интервью НТВ.По его словам, Кулистиков - один из тех немногих людей, "которые внесли решающий вклад в это дело". "Он профессионал, и, насколько я знаю, это его качество очень высоко ценит президент", - добавил Песков. Он отметил такие качества Кулистикова, как сарказм, "изощренное чувство юмора, английский юмор и наш, отечественный юмор", а также "безупречное чувство стиля". Песков также пообещал поздравить юбиляра лично.

https://ria.ru/20220302/ntv-1776079273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, нтв (телеканал), дмитрий песков, владимир кулистиков