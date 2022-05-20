https://ria.ru/20220520/ntv-1789675363.html
В Кремле поздравили экс-гендиректора НТВ Кулистикова с 70-летием
В Кремле поздравили экс-гендиректора НТВ Кулистикова с 70-летием - РИА Новости, 20.05.2022
В Кремле поздравили экс-гендиректора НТВ Кулистикова с 70-летием
Современное российское телевидение - интересное, живое и развивающееся, значимый вклад в его становление внес в том числе и бывший генеральный директор... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:40
2022-05-20T11:40
2022-05-20T11:40
общество
нтв (телеканал)
дмитрий песков
владимир кулистиков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Современное российское телевидение - интересное, живое и развивающееся, значимый вклад в его становление внес в том числе и бывший генеральный директор телеканала НТВ Владимир Кулистиков, который в пятницу отмечает 70-летний юбилей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он внес огромный вклад в становление современного НТВ как канала. Вообще, наверное, вклад в том числе и в формирование нашего современного телевидения. А телевидение у нас в стране интересное, живое, развивающееся", - сказал Песков в интервью НТВ.По его словам, Кулистиков - один из тех немногих людей, "которые внесли решающий вклад в это дело". "Он профессионал, и, насколько я знаю, это его качество очень высоко ценит президент", - добавил Песков. Он отметил такие качества Кулистикова, как сарказм, "изощренное чувство юмора, английский юмор и наш, отечественный юмор", а также "безупречное чувство стиля". Песков также пообещал поздравить юбиляра лично.
https://ria.ru/20220302/ntv-1776079273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нтв (телеканал), дмитрий песков, владимир кулистиков
В Кремле поздравили экс-гендиректора НТВ Кулистикова с 70-летием
Пресс-секретарь Путина Песков поздравил экс-гендиректора НТВ Кулистикова с 70-летием
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Современное российское телевидение - интересное, живое и развивающееся, значимый вклад в его становление внес в том числе и бывший генеральный директор телеканала НТВ Владимир Кулистиков, который в пятницу отмечает 70-летний юбилей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он внес огромный вклад в становление современного НТВ
как канала. Вообще, наверное, вклад в том числе и в формирование нашего современного телевидения. А телевидение у нас в стране интересное, живое, развивающееся", - сказал Песков в интервью НТВ.
По его словам, Кулистиков - один из тех немногих людей, "которые внесли решающий вклад в это дело". "Он профессионал, и, насколько я знаю, это его качество очень высоко ценит президент", - добавил Песков. Он отметил такие качества Кулистикова, как сарказм, "изощренное чувство юмора, английский юмор и наш, отечественный юмор", а также "безупречное чувство стиля". Песков также пообещал поздравить юбиляра лично.