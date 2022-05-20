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В Нидерландах подтвердили первый случай заражения человека оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
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В Нидерландах подтвердили первый случай заражения человека оспой обезьян
В Нидерландах подтвердили первый случай заражения человека оспой обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
В Нидерландах подтвердили первый случай заражения человека оспой обезьян
Первый случай заражения человека оспой обезьян подтверждён в Нидерландах, сообщил в пятницу Национальный институт здравоохранения страны (RIVM). РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T23:09
2022-05-20T23:15
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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Первый случай заражения человека оспой обезьян подтверждён в Нидерландах, сообщил в пятницу Национальный институт здравоохранения страны (RIVM)."Первый случай заражения оспой обезьяны в Нидерландах был подтвержден днем ​​в пятницу, 20 мая", - говорится в сообщении.В институте не исключили, что случаев заражения в стране может быть больше.Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич ранее сообщил РИА Новости, что организации известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения. Ожидается, что их будет больше по мере расширения поиска.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего - 30.
https://ria.ru/20220520/ospa-1789837163.html
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в мире, тарик язаревич, великобритания, швеция, италия
23:09 20.05.2022 (обновлено: 23:15 20.05.2022)
 
В Нидерландах подтвердили первый случай заражения человека оспой обезьян

RIVM: в Нидерландах подтвердили первый случай заражения человека оспой обезьян

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Первый случай заражения человека оспой обезьян подтверждён в Нидерландах, сообщил в пятницу Национальный институт здравоохранения страны (RIVM).
"Первый случай заражения оспой обезьяны в Нидерландах был подтвержден днем ​​в пятницу, 20 мая", - говорится в сообщении.
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В институте не исключили, что случаев заражения в стране может быть больше.
Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич ранее сообщил РИА Новости, что организации известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения. Ожидается, что их будет больше по мере расширения поиска.
Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего - 30.
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