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Матвиенко раскритиковала Минздрав за невыполнение поручений Путина - РИА Новости, 20.05.2022
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Матвиенко раскритиковала Минздрав за невыполнение поручений Путина
Матвиенко раскритиковала Минздрав за невыполнение поручений Путина - РИА Новости, 20.05.2022
Матвиенко раскритиковала Минздрав за невыполнение поручений Путина
Минздрав должен обеспечить установку компьютеров в трех тысячах фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) по России, иначе ведомству грозят серьёзные разбирательства РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:40
2022-05-20T13:40
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минздрав должен обеспечить установку компьютеров в трех тысячах фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) по России, иначе ведомству грозят серьёзные разбирательства из-за формального выполнения поручения президента Владимира Путина, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Возведено три тысячи фельдшерско-акушерских пунктов. Минсвязи нашло средства, физические возможности провести оптоволокно, подвести в каждый ФАП интернет. И что вы думаете? Забыли о немногом - поставить компьютеры. Для чего тогда такие затраты государственных средств, если это не работает? Куда министерство здравоохранения смотрит? Вы думаете поставить "коробку" ФАП, отчитаться и забыть?" - заявила она на встрече с работниками соцсферы села.По словам спикера Совфеда, Минздрав обещал, что будет создана единая сеть ФАП и благодаря интернету и компьютерному оснащению можно будет использовать на селе возможности дистанционной медицины, получать консультации лучших врачей онлайн."Почему на полдороги остановились, почему не довели дело до конца? Мы в своём решении это отдельно отметим. (Глава Минздрава Михаил) Мурашко - сегодня здесь первый заместитель министра присутствует - коллеги, мы сейчас возьмём это дело на контроль. Огромные деньги государством затрачены. Вы что, не можете три тысячи компьютеров купить, вам помочь разобраться в сметах, которые вы тратите на цифровизацию медицинских учреждений?" - возмутилась Матвиенко.Она обратилась к Минздраву с требованием незамедлительно заняться этой темой и оснастить все ФАП компьютерами."Это просто безобразие, это просто формальный подход к выполнению поручения президента. ФАП должны полноценно работать. Максимум до конца года ваше время, максимум, не сделаете - будут серьезные разбирательства, почему так формально относитесь", - заявила Матвиенко.
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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин
13:40 20.05.2022
 
Матвиенко раскритиковала Минздрав за невыполнение поручений Путина

Матвиенко раскритиковала Минздрав за отсутствие компьютерного оснащения у фельдшеров

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минздрав должен обеспечить установку компьютеров в трех тысячах фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) по России, иначе ведомству грозят серьёзные разбирательства из-за формального выполнения поручения президента Владимира Путина, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Возведено три тысячи фельдшерско-акушерских пунктов. Минсвязи нашло средства, физические возможности провести оптоволокно, подвести в каждый ФАП интернет. И что вы думаете? Забыли о немногом - поставить компьютеры. Для чего тогда такие затраты государственных средств, если это не работает? Куда министерство здравоохранения смотрит? Вы думаете поставить "коробку" ФАП, отчитаться и забыть?" - заявила она на встрече с работниками соцсферы села.
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По словам спикера Совфеда, Минздрав обещал, что будет создана единая сеть ФАП и благодаря интернету и компьютерному оснащению можно будет использовать на селе возможности дистанционной медицины, получать консультации лучших врачей онлайн.
"Почему на полдороги остановились, почему не довели дело до конца? Мы в своём решении это отдельно отметим. (Глава Минздрава Михаил) Мурашко - сегодня здесь первый заместитель министра присутствует - коллеги, мы сейчас возьмём это дело на контроль. Огромные деньги государством затрачены. Вы что, не можете три тысячи компьютеров купить, вам помочь разобраться в сметах, которые вы тратите на цифровизацию медицинских учреждений?" - возмутилась Матвиенко.
Она обратилась к Минздраву с требованием незамедлительно заняться этой темой и оснастить все ФАП компьютерами.
"Это просто безобразие, это просто формальный подход к выполнению поручения президента. ФАП должны полноценно работать. Максимум до конца года ваше время, максимум, не сделаете - будут серьезные разбирательства, почему так формально относитесь", - заявила Матвиенко.
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ОбществоСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир Путин
 
 
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