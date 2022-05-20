16:57 20.05.2022 (обновлено: 17:08 20.05.2022)
Порошенко предложил перекрыть нефтепровод "Дружба"
Экс-президент Украины Порошенко предложил перекрыть нефтепровод "Дружба"
© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Politico предложил перекрыть трубопровод "Дружба", транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью Европу и является одним из источников доходов украинского бюджета.
Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров.
"Перекрытие трубопровода "Дружба" стало бы мощным переломным фактором", - утверждает Порошенко. Он призвал к солидарности европейские страны, ряд из которых ранее неоднократно заявляли, что прекращение поставок российских энергоносителей приведет к экономическому кризису.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности "Укртранснафты". РФ оплачивает транзит.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
Как заявили в МИД РФ, Москва активно разворачивает инфраструктуру для переориентации поставок нефти и газа на Восток на фоне агрессивных действий ЕС в энергетической сфере, при этом ожидается, что доходы России от нефти и газа не сократятся. В РФ отмечали, что отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.