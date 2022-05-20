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Порошенко предложил перекрыть нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/nefteprovod-1789779658.html
Порошенко предложил перекрыть нефтепровод "Дружба"
Порошенко предложил перекрыть нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 20.05.2022
Порошенко предложил перекрыть нефтепровод "Дружба"
Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Politico предложил перекрыть трубопровод "Дружба", транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:57
2022-05-20T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
евросоюз
укртранснафта
петр порошенко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Politico предложил перекрыть трубопровод "Дружба", транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью Европу и является одним из источников доходов украинского бюджета.Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров."Перекрытие трубопровода "Дружба" стало бы мощным переломным фактором", - утверждает Порошенко. Он призвал к солидарности европейские страны, ряд из которых ранее неоднократно заявляли, что прекращение поставок российских энергоносителей приведет к экономическому кризису.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности "Укртранснафты". РФ оплачивает транзит.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Как заявили в МИД РФ, Москва активно разворачивает инфраструктуру для переориентации поставок нефти и газа на Восток на фоне агрессивных действий ЕС в энергетической сфере, при этом ожидается, что доходы России от нефти и газа не сократятся. В РФ отмечали, что отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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в мире, россия, украина, евросоюз, укртранснафта, петр порошенко, ситуация в днр и лнр
16:57 20.05.2022 (обновлено: 17:08 20.05.2022)
 
Порошенко предложил перекрыть нефтепровод "Дружба"

Экс-президент Украины Порошенко предложил перекрыть нефтепровод "Дружба"

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Politico предложил перекрыть трубопровод "Дружба", транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью Европу и является одним из источников доходов украинского бюджета.
Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 11:10
МИД Литвы призвал прекратить транзит газа и нефти из России через Украину
"Перекрытие трубопровода "Дружба" стало бы мощным переломным фактором", - утверждает Порошенко. Он призвал к солидарности европейские страны, ряд из которых ранее неоднократно заявляли, что прекращение поставок российских энергоносителей приведет к экономическому кризису.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности "Укртранснафты". РФ оплачивает транзит.
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 11:08
Украинский министр заявил, что в стране нарастает нехватка топлива
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
Как заявили в МИД РФ, Москва активно разворачивает инфраструктуру для переориентации поставок нефти и газа на Восток на фоне агрессивных действий ЕС в энергетической сфере, при этом ожидается, что доходы России от нефти и газа не сократятся. В РФ отмечали, что отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 03:46
СМИ: Украина может "существенно увеличить" поставки топлива через Польшу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвросоюзУкртранснафтаПетр ПорошенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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