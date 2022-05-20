https://ria.ru/20220520/nefteprovod-1789779658.html

Порошенко предложил перекрыть нефтепровод "Дружба"

Порошенко предложил перекрыть нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 20.05.2022

Порошенко предложил перекрыть нефтепровод "Дружба"

Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Politico предложил перекрыть трубопровод "Дружба", транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:57

2022-05-20T16:57

2022-05-20T17:08

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Politico предложил перекрыть трубопровод "Дружба", транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью Европу и является одним из источников доходов украинского бюджета.Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров."Перекрытие трубопровода "Дружба" стало бы мощным переломным фактором", - утверждает Порошенко. Он призвал к солидарности европейские страны, ряд из которых ранее неоднократно заявляли, что прекращение поставок российских энергоносителей приведет к экономическому кризису.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности "Укртранснафты". РФ оплачивает транзит.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Как заявили в МИД РФ, Москва активно разворачивает инфраструктуру для переориентации поставок нефти и газа на Восток на фоне агрессивных действий ЕС в энергетической сфере, при этом ожидается, что доходы России от нефти и газа не сократятся. В РФ отмечали, что отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220516/tranzit-1788754045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, евросоюз, укртранснафта, петр порошенко, ситуация в днр и лнр