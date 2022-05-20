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Министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго
Министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго - РИА Новости, 20.05.2022
Министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго
Министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго, Германия по-прежнему работает над освобождением от зависимости от российского... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:52
2022-05-20T15:52
2022-05-20T15:52
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цены на нефть
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго, Германия по-прежнему работает над освобождением от зависимости от российского сырья, заявил на брифинге в пятницу глава минфина ФРГ Кристиан Линднер."Это не было предметом - вопрос об эмбарго... Мы, во всяком случае, немецкая сторона твердо придерживается цели - как можно скорее достичь независимости от российского энергетического импорта", - сказал министр, добавив, что в Берлине "активно работают" над тем, чтобы прекратить поставки нефти из России, "сырье и газ последуют, когда это будет достигнуто технически и экономически".
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экономика, цены на нефть, берлин (город), россия
Министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго
Линднер: министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго