Рейтинг@Mail.ru
Министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/neft-1789756949.html
Министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго
Министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго - РИА Новости, 20.05.2022
Министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго
Министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго, Германия по-прежнему работает над освобождением от зависимости от российского... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:52
2022-05-20T15:52
экономика
цены на нефть
берлин (город)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152450/84/1524508442_0:166:3000:1854_1920x0_80_0_0_7b76a1d4d253656aec838e3e7cacb8d0.jpg
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго, Германия по-прежнему работает над освобождением от зависимости от российского сырья, заявил на брифинге в пятницу глава минфина ФРГ Кристиан Линднер."Это не было предметом - вопрос об эмбарго... Мы, во всяком случае, немецкая сторона твердо придерживается цели - как можно скорее достичь независимости от российского энергетического импорта", - сказал министр, добавив, что в Берлине "активно работают" над тем, чтобы прекратить поставки нефти из России, "сырье и газ последуют, когда это будет достигнуто технически и экономически".
https://ria.ru/20220520/neft-1789713064.html
берлин (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152450/84/1524508442_154:0:2847:2020_1920x0_80_0_0_df34628ad19a175908910b55fa29cff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, берлин (город), россия
15:52 20.05.2022
 
Министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго

Линднер: министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго

CC BY 2.0 / Bureau of Land Management Alaska/Craig McCaa / Rainy pipelineТрансаляскинский нефтепровод
Трансаляскинский нефтепровод - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
CC BY 2.0 / Bureau of Land Management Alaska/Craig McCaa / Rainy pipeline
Трансаляскинский нефтепровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Министры финансов стран G7 не обсуждали в пятницу вопрос о нефтяном эмбарго, Германия по-прежнему работает над освобождением от зависимости от российского сырья, заявил на брифинге в пятницу глава минфина ФРГ Кристиан Линднер.
"Это не было предметом - вопрос об эмбарго... Мы, во всяком случае, немецкая сторона твердо придерживается цели - как можно скорее достичь независимости от российского энергетического импорта", - сказал министр, добавив, что в Берлине "активно работают" над тем, чтобы прекратить поставки нефти из России, "сырье и газ последуют, когда это будет достигнуто технически и экономически".
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 13:37
Витренко рассказал, как в Греции пытаются заработать на российской нефти
 
ЭкономикаЦены на нефтьБерлин (город)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала