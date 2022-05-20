Рейтинг@Mail.ru
Витренко рассказал, как в Греции пытаются заработать на российской нефти - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/neft-1789713064.html
Витренко рассказал, как в Греции пытаются заработать на российской нефти
Витренко рассказал, как в Греции пытаются заработать на российской нефти - РИА Новости, 20.05.2022
Витренко рассказал, как в Греции пытаются заработать на российской нефти
Греческие судоходные компании помогают экспорту российской нефти по всему миру, утверждает глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:37
2022-05-20T13:38
экономика
дмитрий биричевский
александр новак
россия
украина
венгрия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d619afb5c79d185d5b11bc13e0479ca2.jpg
ЛОНДОН, 20 мая – РИА Новости. Греческие судоходные компании помогают экспорту российской нефти по всему миру, утверждает глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко."Мы видим, что некоторые греческие судоходные компании помогают России экспортировать нефть по всему миру. Мы фиксируем аномальный рост перевозок через греческие порты греческими судоходными компаниями", - заявил Витренко в интервью телеканалу Sky News.По его мнению, некоторые игроки рынка и страны пытаются в сложившейся ситуации "назаработать", в то время как другие страны придерживаются более жесткой позиции в отношении России.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.
https://radiosputnik.ria.ru/20220520/neft-1789685172.html
россия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ace68f10d7bf4285c2b3f965b7dee879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий биричевский, александр новак, россия, украина, венгрия, евросоюз
13:37 20.05.2022 (обновлено: 13:38 20.05.2022)
 
Витренко рассказал, как в Греции пытаются заработать на российской нефти

Глава "Нафтогаза": греческие компании помогают экспортировать нефть России по всему миру

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 20 мая – РИА Новости. Греческие судоходные компании помогают экспорту российской нефти по всему миру, утверждает глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Мы видим, что некоторые греческие судоходные компании помогают России экспортировать нефть по всему миру. Мы фиксируем аномальный рост перевозок через греческие порты греческими судоходными компаниями", - заявил Витренко в интервью телеканалу Sky News.
По его мнению, некоторые игроки рынка и страны пытаются в сложившейся ситуации "назаработать", в то время как другие страны придерживаются более жесткой позиции в отношении России.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.
Нефть - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
12:20Сказано в эфире
"Смешно": эксперт о картеле покупателей российской нефти из стран G7
 
ЭкономикаДмитрий БиричевскийАлександр НовакРоссияУкраинаВенгрияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала