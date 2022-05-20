https://ria.ru/20220520/neft-1789713064.html

Витренко рассказал, как в Греции пытаются заработать на российской нефти

Витренко рассказал, как в Греции пытаются заработать на российской нефти - РИА Новости, 20.05.2022

Витренко рассказал, как в Греции пытаются заработать на российской нефти

Греческие судоходные компании помогают экспорту российской нефти по всему миру, утверждает глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:37

2022-05-20T13:37

2022-05-20T13:38

экономика

дмитрий биричевский

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россия

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ЛОНДОН, 20 мая – РИА Новости. Греческие судоходные компании помогают экспорту российской нефти по всему миру, утверждает глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко."Мы видим, что некоторые греческие судоходные компании помогают России экспортировать нефть по всему миру. Мы фиксируем аномальный рост перевозок через греческие порты греческими судоходными компаниями", - заявил Витренко в интервью телеканалу Sky News.По его мнению, некоторые игроки рынка и страны пытаются в сложившейся ситуации "назаработать", в то время как другие страны придерживаются более жесткой позиции в отношении России.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.

https://radiosputnik.ria.ru/20220520/neft-1789685172.html

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экономика, дмитрий биричевский, александр новак, россия, украина, венгрия, евросоюз