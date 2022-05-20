https://ria.ru/20220520/neft-1789681591.html

Эксперт оценил идею создания картеля покупателей российской нефти

Эксперт оценил идею создания картеля покупателей российской нефти - РИА Новости, 20.05.2022

Эксперт оценил идею создания картеля покупателей российской нефти

Западным странам может стать еще сложнее отказаться от российской нефти, если G7 создадут картель для ограничения ее цены, заявил РИА Новости эксперт компании... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:09

2022-05-20T12:09

2022-05-20T13:28

экономика

цены на нефть

россия

евросоюз

министерство финансов сша

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Западным странам может стать еще сложнее отказаться от российской нефти, если G7 создадут картель для ограничения ее цены, заявил РИА Новости эксперт компании "БКС Мир Инвестиций" Игорь Галактионов.Ранее в четверг СМИ со ссылкой на главу минфина США Джанет Йеллен сообщили о планах стран "большой семёрки" (G7, помимо Штатов это Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) создать картель для покупки российской нефти, цель которого - установить ценовой порог на неё и тем самым уменьшить доходы Москвы от нефтяного экспорта."В условиях, когда все энергоресурсы на мировых рынках стоят очень дорого, возможность покупать нефть с щедрой скидкой может поддержать интерес потребителей в ЕС к российской нефти. Если они смогут покупать ее в легальном поле, не опасаясь санкционных и репутационных рисков, то до момента полного запрета добровольно отказываться от сырья из России никто спешить не будет", - сказал агентству Галактионов.Эксперт при этом отметил, что пока неясно, кто войдет в этот картель, но если азиатские страны останутся за его контуром, то введение ценового потолка существенно не поменяет ситуацию на нефтяном рынке."По сути, та нефть, которая сейчас идет в Европу с дисконтом на танкерах без конкретного места назначения, будет поставляться официально. Россия продолжит разворот на Восток, в то время как поставки в страны вновь созданного картеля пойдут по остаточному принципу", - объяснил Галактионов.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия - исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.

https://ria.ru/20220415/toplivo-1783583738.html

https://ria.ru/20220518/neft-1789212109.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, министерство финансов сша, бкс мир инвестиций