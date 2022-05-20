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Глава минфина США: G7 хочет создать картель покупателей на российскую нефть
Глава минфина США: G7 хочет создать картель покупателей на российскую нефть - РИА Новости, 20.05.2022
Глава минфина США: G7 хочет создать картель покупателей на российскую нефть
Страны Большой семерки обсуждают создание картеля, чьей целью будет установление ценового порога на российскую нефть, передает агентство Bloomberg со ссылкой на РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T04:42
2022-05-20T04:42
2022-05-20T08:43
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брюссель
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джанет йеллен
g7
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Страны Большой семерки обсуждают создание картеля, чьей целью будет установление ценового порога на российскую нефть, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главу американского минфина Джанет Йеллен.Как отмечает агентство, действия такого картеля могли бы уменьшить доходы Москвы.Источники Bloomberg указывают, что лидеры Евросоюза, которые в конце мая соберутся в Брюсселе для обсуждения ситуации на Украине, также поддержат ограничение цен на нефть из России. Другой источник заявил, что реализация плана по установлению ценового потолка еще далека от реализации.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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экономика, москва, брюссель, украина, в мире, россия, джанет йеллен, g7
04:42 20.05.2022 (обновлено: 08:43 20.05.2022)
Глава минфина США: G7 хочет создать картель покупателей на российскую нефть
Глава минфина США Йеллен сообщила о планах G7 создать картель для покупки российской нефти