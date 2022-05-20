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Небензя опроверг обвинения о насильственном вывозе украинцев в Россию - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/nebenzya-1789835466.html
Небензя опроверг обвинения о насильственном вывозе украинцев в Россию
Небензя опроверг обвинения о насильственном вывозе украинцев в Россию - РИА Новости, 20.05.2022
Небензя опроверг обвинения о насильственном вывозе украинцев в Россию
Заявления о якобы насильственном вывозе людей с Украины в Россию не соответствуют действительности, заявил на форуме по проблемам миграции постпред РФ при ООН... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T20:05
2022-05-20T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
россия
украина
донбасс
василий небензя
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Заявления о якобы насильственном вывозе людей с Украины в Россию не соответствуют действительности, заявил на форуме по проблемам миграции постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, с начала специальной военной операции из опасных районов Донецкой и Луганской республик и Украины на территорию России эвакуированы добровольно, по просьбе граждан, более 1 360 000 человек, из которых более 230 000 детей."В нашей базе данных более 2 756 000 обращений из Донбасса и Украины с просьбой о въезде в Россию. В добровольном характере перемещения в Россию легко убедиться, в том числе пообщавшись с самими переселенцами", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, донбасс, василий небензя, ситуация в днр и лнр
20:05 20.05.2022
 
Небензя опроверг обвинения о насильственном вывозе украинцев в Россию

Василий Небензя опроверг заявления о насильственном вывозе украинцев в Россию

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 20 мая – РИА Новости. Заявления о якобы насильственном вывозе людей с Украины в Россию не соответствуют действительности, заявил на форуме по проблемам миграции постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"С недоумением услышали обвинения в наш адрес, что мы насильно вывозим и удерживаем украинских граждан в России. Это не соответствует действительности", - сказал Небензя.
По его словам, с начала специальной военной операции из опасных районов Донецкой и Луганской республик и Украины на территорию России эвакуированы добровольно, по просьбе граждан, более 1 360 000 человек, из которых более 230 000 детей.
"В нашей базе данных более 2 756 000 обращений из Донбасса и Украины с просьбой о въезде в Россию. В добровольном характере перемещения в Россию легко убедиться, в том числе пообщавшись с самими переселенцами", - добавил он.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.05.2022
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