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В Ереване оппозиция встретила кортеж президента Литвы криками и улюлюканьем - РИА Новости, 20.05.2022
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В Ереване оппозиция встретила кортеж президента Литвы криками и улюлюканьем
В Ереване оппозиция встретила кортеж президента Литвы криками и улюлюканьем - РИА Новости, 20.05.2022
В Ереване оппозиция встретила кортеж президента Литвы криками и улюлюканьем
Участники шествия оппозиции в Ереване подошли к резиденции президента Армении Ваагна Хачатуряна, где он встречается с президентом Литвы Гитанасом Науседа - они... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:02
2022-05-20T11:58
в мире
гитанас науседа
литва
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Участники шествия оппозиции в Ереване подошли к резиденции президента Армении Ваагна Хачатуряна, где он встречается с президентом Литвы Гитанасом Науседа - они громко выражали свое недовольство криками и улюлюканьем тем, что он должен сегодня встретиться с нелегитимным, по их мнению, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В пятницу Пашинян встречается с Ереване с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который приехал в страну с официальным визитом. Участники шествия оппозиции подошли практически вплотную к здании резиденции, где проходит встреча, на расстояние нескольких десятков метров (ближе не пустила полиция), и "приветствовали" правительственный кортеж криками, улюлюканьем и свистом.В какой-то момент из машин, подъехавших к резиденции, вышел Науседа в сопровождении ещё нескольких политиков - в этот момент участники шествия также громко выражали свое недовольство. Президент Литвы на них никак не отреагировал.
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Толпа протестующих у резиденции президента Армении
Участники шествия оппозиции в Ереване подошли к резиденции президента Армении Ваагна Хачатуряна, где он встречается с президентом Литвы Гитанасом Науседа - они громко выражали свое недовольство криками и улюлюканьем тем, что он должен сегодня встретиться с нелегитимным, по их мнению, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
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в мире, гитанас науседа, литва, ереван, никол пашинян
10:02 20.05.2022 (обновлено: 11:58 20.05.2022)
 
В Ереване оппозиция встретила кортеж президента Литвы криками и улюлюканьем

В Ереване оппозиция встретила кортеж президента Литвы Науседы криками и улюлюканьем

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Участники шествия оппозиции в Ереване подошли к резиденции президента Армении Ваагна Хачатуряна, где он встречается с президентом Литвы Гитанасом Науседа - они громко выражали свое недовольство криками и улюлюканьем тем, что он должен сегодня встретиться с нелегитимным, по их мнению, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
В пятницу Пашинян встречается с Ереване с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который приехал в страну с официальным визитом. Участники шествия оппозиции подошли практически вплотную к здании резиденции, где проходит встреча, на расстояние нескольких десятков метров (ближе не пустила полиция), и "приветствовали" правительственный кортеж криками, улюлюканьем и свистом.
В какой-то момент из машин, подъехавших к резиденции, вышел Науседа в сопровождении ещё нескольких политиков - в этот момент участники шествия также громко выражали свое недовольство. Президент Литвы на них никак не отреагировал.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 15:48
Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста
 
В миреГитанас НауседаЛитваЕреванНикол Пашинян
 
 
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