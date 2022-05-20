https://ria.ru/20220520/nauseda-1789652966.html

В Ереване оппозиция встретила кортеж президента Литвы криками и улюлюканьем

В Ереване оппозиция встретила кортеж президента Литвы криками и улюлюканьем - РИА Новости, 20.05.2022

В Ереване оппозиция встретила кортеж президента Литвы криками и улюлюканьем

Участники шествия оппозиции в Ереване подошли к резиденции президента Армении Ваагна Хачатуряна, где он встречается с президентом Литвы Гитанасом Науседа - они... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:02

2022-05-20T10:02

2022-05-20T11:58

в мире

гитанас науседа

литва

ереван

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Участники шествия оппозиции в Ереване подошли к резиденции президента Армении Ваагна Хачатуряна, где он встречается с президентом Литвы Гитанасом Науседа - они громко выражали свое недовольство криками и улюлюканьем тем, что он должен сегодня встретиться с нелегитимным, по их мнению, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В пятницу Пашинян встречается с Ереване с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который приехал в страну с официальным визитом. Участники шествия оппозиции подошли практически вплотную к здании резиденции, где проходит встреча, на расстояние нескольких десятков метров (ближе не пустила полиция), и "приветствовали" правительственный кортеж криками, улюлюканьем и свистом.В какой-то момент из машин, подъехавших к резиденции, вышел Науседа в сопровождении ещё нескольких политиков - в этот момент участники шествия также громко выражали свое недовольство. Президент Литвы на них никак не отреагировал.

https://ria.ru/20220518/protesty-1789259900.html

литва

ереван

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Толпа протестующих у резиденции президента Армении Участники шествия оппозиции в Ереване подошли к резиденции президента Армении Ваагна Хачатуряна, где он встречается с президентом Литвы Гитанасом Науседа - они громко выражали свое недовольство криками и улюлюканьем тем, что он должен сегодня встретиться с нелегитимным, по их мнению, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. 2022-05-20T10:02 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, гитанас науседа, литва, ереван, никол пашинян