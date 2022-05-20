https://ria.ru/20220520/natsist-1789630956.html

Экс-подполковник СБУ: на "Азовстали" мог находиться американский нацист

Экс-подполковник СБУ: на "Азовстали" мог находиться американский нацист - РИА Новости, 20.05.2022

Экс-подполковник СБУ: на "Азовстали" мог находиться американский нацист

Среди блокированных на мариупольском заводе "Азовсталь" боевиков полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) мог быть американский... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T03:18

2022-05-20T03:18

2022-05-20T03:19

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ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Среди блокированных на мариупольском заводе "Азовсталь" боевиков полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) мог быть американский нацист Кент Маклеллан (Kent MсLellan), который занимался в том числе связями полка с иностранными нацистами, считает экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.Прозоров в 2014-2015 годах несколько раз был в командировках в Донбассе, одно время был заместителем командира сектора "М".По его данным, Маклеллан родился в 1990 году в штате Флорида в семье неофашиста Кена Маклеллана, лидера рок-группы Brutal Attack. Маклеллан-младший состоит в "Национальном социалистическом движении" (National Socialist Movement, NSM).Впервые был арестован в возрасте 18 лет в сентябре 2008 года за нанесение расистских надписей на церкви и ресторане города Кресент-Сити. В 2010 году отбывал срок за вандализм и избиение иммигрантов.В мае 2012 года ФБР задержало Маклеллана и его пособников из "Американского фронта" за подготовку теракта против национальных меньшинств во Флориде. По предположению Прозорова, тогда ФБР могла завербовать неонациста, а затем отправить на Украину с определенными заданиями: уже в 2014 году, во время Майдана, Маклеллан был в Киеве, где вступил в "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"**, занимался вербовкой наемников в США и других странах.По его мнению, в случае поимки Маклеллана он станет важным свидетелем связей украинских и западных неонацистов. В то же время есть риск, что его ликвидируют свои же сослуживцы, отметил Прозоров.Как сообщил ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, с понедельника с "Азовстали" сдались в плен 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке, отметил он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220520/vsu-1789625574.html

https://ria.ru/20220519/plennye-1789411085.html

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в мире, игорь конашенков, россия, украина, федеральное бюро расследований сша, луганск, мариуполь, азовсталь, василий прозоров