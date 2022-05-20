03:18 20.05.2022 (обновлено: 03:19 20.05.2022)
Экс-подполковник СБУ: на "Азовстали" мог находиться американский нацист
Экс-подполковник СБУ Прозоров: на "Азовстали" мог находиться американский нацист
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Среди блокированных на мариупольском заводе "Азовсталь" боевиков полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) мог быть американский нацист Кент Маклеллан (Kent MсLellan), который занимался в том числе связями полка с иностранными нацистами, считает экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Прозоров в 2014-2015 годах несколько раз был в командировках в Донбассе, одно время был заместителем командира сектора "М".
"У Маклеллана есть YouTube, TikTok, Instagram*. Там фото публикует, очень похоже, что на заводе сидит. Да и сам он говорил, что находится с Денисом Прокопенко, командиром "Азова", — рассказал РИА Новости Прозоров, который следит за событиями в Мариуполе.
По его данным, Маклеллан родился в 1990 году в штате Флорида в семье неофашиста Кена Маклеллана, лидера рок-группы Brutal Attack. Маклеллан-младший состоит в "Национальном социалистическом движении" (National Socialist Movement, NSM).
Впервые был арестован в возрасте 18 лет в сентябре 2008 года за нанесение расистских надписей на церкви и ресторане города Кресент-Сити. В 2010 году отбывал срок за вандализм и избиение иммигрантов.
В мае 2012 года ФБР задержало Маклеллана и его пособников из "Американского фронта" за подготовку теракта против национальных меньшинств во Флориде. По предположению Прозорова, тогда ФБР могла завербовать неонациста, а затем отправить на Украину с определенными заданиями: уже в 2014 году, во время Майдана, Маклеллан был в Киеве, где вступил в "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"**, занимался вербовкой наемников в США и других странах.
По его мнению, в случае поимки Маклеллана он станет важным свидетелем связей украинских и западных неонацистов. В то же время есть риск, что его ликвидируют свои же сослуживцы, отметил Прозоров.
Как сообщил ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, с понедельника с "Азовстали" сдались в плен 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке, отметил он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенная в России экстремистская организация.