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НАТО хочет изучить защиту важных киберобъектов России, заявил Патрушев - РИА Новости, 20.05.2022
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НАТО хочет изучить защиту важных киберобъектов России, заявил Патрушев
НАТО хочет изучить защиту важных киберобъектов России, заявил Патрушев - РИА Новости, 20.05.2022
НАТО хочет изучить защиту важных киберобъектов России, заявил Патрушев
НАТО использует радиоэлектронную и компьютерную разведки для получения данных о том, как в России обеспечивается защита объектов критической информационной... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:04
2022-05-20T17:04
россия
нато
совет безопасности рф
владимир путин
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. НАТО использует радиоэлектронную и компьютерную разведки для получения данных о том, как в России обеспечивается защита объектов критической информационной инфраструктуры, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Для получения данных о применяемых способах и методах защиты объектов российской критической информационной инфраструктуры активно используются средства радиоэлектронной и компьютерной разведок стран НАТО", - сказал Патрушев по итогам прошедшего в пятницу заседания Совбеза, которое провел президент России Владимир Путин. На заседании Совбез одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.
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россия, нато, совет безопасности рф, владимир путин, николай патрушев, в мире
17:04 20.05.2022
 
НАТО хочет изучить защиту важных киберобъектов России, заявил Патрушев

Патрушев: НАТО с помощью разведки хочет изучить защиту важных киберобъектов России

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. НАТО использует радиоэлектронную и компьютерную разведки для получения данных о том, как в России обеспечивается защита объектов критической информационной инфраструктуры, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Для получения данных о применяемых способах и методах защиты объектов российской критической информационной инфраструктуры активно используются средства радиоэлектронной и компьютерной разведок стран НАТО", - сказал Патрушев по итогам прошедшего в пятницу заседания Совбеза, которое провел президент России Владимир Путин. На заседании Совбез одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.
Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 16:44
Совбез одобрил проект основ госполитики в сфере инфобезопасности
 
РоссияНАТОСовет Безопасности РФВладимир ПутинНиколай ПатрушевВ мире
 
 
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