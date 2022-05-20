https://ria.ru/20220520/nato-1789782971.html

НАТО хочет изучить защиту важных киберобъектов России, заявил Патрушев

НАТО хочет изучить защиту важных киберобъектов России, заявил Патрушев - РИА Новости, 20.05.2022

НАТО хочет изучить защиту важных киберобъектов России, заявил Патрушев

НАТО использует радиоэлектронную и компьютерную разведки для получения данных о том, как в России обеспечивается защита объектов критической информационной... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:04

2022-05-20T17:04

2022-05-20T17:04

россия

нато

совет безопасности рф

владимир путин

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. НАТО использует радиоэлектронную и компьютерную разведки для получения данных о том, как в России обеспечивается защита объектов критической информационной инфраструктуры, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Для получения данных о применяемых способах и методах защиты объектов российской критической информационной инфраструктуры активно используются средства радиоэлектронной и компьютерной разведок стран НАТО", - сказал Патрушев по итогам прошедшего в пятницу заседания Совбеза, которое провел президент России Владимир Путин. На заседании Совбез одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.

https://ria.ru/20220520/bezopasnost-1789775131.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, нато, совет безопасности рф, владимир путин, николай патрушев, в мире