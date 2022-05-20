https://ria.ru/20220520/nato-1789782971.html
НАТО хочет изучить защиту важных киберобъектов России, заявил Патрушев
НАТО хочет изучить защиту важных киберобъектов России, заявил Патрушев - РИА Новости, 20.05.2022
НАТО хочет изучить защиту важных киберобъектов России, заявил Патрушев
НАТО использует радиоэлектронную и компьютерную разведки для получения данных о том, как в России обеспечивается защита объектов критической информационной... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:04
2022-05-20T17:04
2022-05-20T17:04
россия
нато
совет безопасности рф
владимир путин
николай патрушев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. НАТО использует радиоэлектронную и компьютерную разведки для получения данных о том, как в России обеспечивается защита объектов критической информационной инфраструктуры, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Для получения данных о применяемых способах и методах защиты объектов российской критической информационной инфраструктуры активно используются средства радиоэлектронной и компьютерной разведок стран НАТО", - сказал Патрушев по итогам прошедшего в пятницу заседания Совбеза, которое провел президент России Владимир Путин. На заседании Совбез одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.
https://ria.ru/20220520/bezopasnost-1789775131.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, совет безопасности рф, владимир путин, николай патрушев, в мире
НАТО хочет изучить защиту важных киберобъектов России, заявил Патрушев
Патрушев: НАТО с помощью разведки хочет изучить защиту важных киберобъектов России
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. НАТО использует радиоэлектронную и компьютерную разведки для получения данных о том, как в России обеспечивается защита объектов критической информационной инфраструктуры, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Для получения данных о применяемых способах и методах защиты объектов российской критической информационной инфраструктуры активно используются средства радиоэлектронной и компьютерной разведок стран НАТО
", - сказал Патрушев по итогам прошедшего в пятницу заседания Совбеза, которое провел президент России Владимир Путин
. На заседании Совбез одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.
Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.