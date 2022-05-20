10:11 20.05.2022 (обновлено: 11:27 20.05.2022)
В Китае заявили о расколе внутри НАТО
GT: позиция Турции и Хорватии по расширению НАТО показывает раскол в НАТО
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Условия, выдвигаемые Турцией и Хорватией по принятию Финляндии и Швеции в НАТО, говорят о разрастающемся расколе внутри альянса, пишет китайский портал Global Times.
"НАТО просит своих членов подчиняться Вашингтону в противостоянии с Москвой, игнорируя при этом интересы самих стран-участниц. Это еще больше обостряет противоречия между политическими силами внутри Европы", — говорится в статье.
После резкого несогласия президента Турции Реджепа Эрдогана с членством двух стран Северной Европы в альянсе, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что поручит постоянному представителю своей страны в НАТО также проголосовать против, отмечают китайские журналисты.
Миланович подчеркнул, что Финляндию и Швецию можно будет допустить к вступлению в организацию только тогда, когда решится вопрос о равенстве хорватов в Боснии и Герцеговине на выборах, кроме того, он выступал и против принятия Украины в объединение, напоминается в материале.
Вашингтон намерен существенно ослабить Москву, но многие страны альянса не согласны с тем, что Россия представляет угрозу безопасности, говорится в статье. И чем агрессивнее будет расширяться НАТО, тем больше трещин внутри организации обнажится, а растущая напряженность в отношениях между Белым домом и Кремлем приведет к увеличению рисков безопасности для всех членов объединения, резюмировали журналисты.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, она заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Миланович подчеркнул, что Финляндию и Швецию можно будет допустить к вступлению в организацию только тогда, когда решится вопрос о равенстве хорватов в Боснии и Герцеговине на выборах, кроме того, он выступал и против принятия Украины в объединение, напоминается в материале.
Вашингтон намерен существенно ослабить Москву, но многие страны альянса не согласны с тем, что Россия представляет угрозу безопасности, говорится в статье. И чем агрессивнее будет расширяться НАТО, тем больше трещин внутри организации обнажится, а растущая напряженность в отношениях между Белым домом и Кремлем приведет к увеличению рисков безопасности для всех членов объединения, резюмировали журналисты.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, она заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.