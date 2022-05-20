https://ria.ru/20220520/nato-1789655089.html

В Китае заявили о расколе внутри НАТО

В Китае заявили о расколе внутри НАТО - РИА Новости, 20.05.2022

В Китае заявили о расколе внутри НАТО

Условия, выдвигаемые Турцией и Хорватией по принятию Финляндии и Швеции в НАТО, говорят о разрастающемся расколе внутри альянса, пишет китайский портал Global... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:11

2022-05-20T10:11

2022-05-20T11:27

в мире

нато

россия

турция

хорватия

зоран миланович

владимир путин

финляндия

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Условия, выдвигаемые Турцией и Хорватией по принятию Финляндии и Швеции в НАТО, говорят о разрастающемся расколе внутри альянса, пишет китайский портал Global Times.После резкого несогласия президента Турции Реджепа Эрдогана с членством двух стран Северной Европы в альянсе, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что поручит постоянному представителю своей страны в НАТО также проголосовать против, отмечают китайские журналисты. Миланович подчеркнул, что Финляндию и Швецию можно будет допустить к вступлению в организацию только тогда, когда решится вопрос о равенстве хорватов в Боснии и Герцеговине на выборах, кроме того, он выступал и против принятия Украины в объединение, напоминается в материале. Вашингтон намерен существенно ослабить Москву, но многие страны альянса не согласны с тем, что Россия представляет угрозу безопасности, говорится в статье. И чем агрессивнее будет расширяться НАТО, тем больше трещин внутри организации обнажится, а растущая напряженность в отношениях между Белым домом и Кремлем приведет к увеличению рисков безопасности для всех членов объединения, резюмировали журналисты. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, она заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/oshibka-1789626636.html

https://ria.ru/20220518/bezumie-1789143303.html

россия

турция

хорватия

финляндия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, россия, турция, хорватия, зоран миланович, владимир путин, финляндия