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В Китае заявили о расколе внутри НАТО - РИА Новости, 20.05.2022
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В Китае заявили о расколе внутри НАТО
В Китае заявили о расколе внутри НАТО - РИА Новости, 20.05.2022
В Китае заявили о расколе внутри НАТО
Условия, выдвигаемые Турцией и Хорватией по принятию Финляндии и Швеции в НАТО, говорят о разрастающемся расколе внутри альянса, пишет китайский портал Global... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:11
2022-05-20T11:27
в мире
нато
россия
турция
хорватия
зоран миланович
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Условия, выдвигаемые Турцией и Хорватией по принятию Финляндии и Швеции в НАТО, говорят о разрастающемся расколе внутри альянса, пишет китайский портал Global Times.После резкого несогласия президента Турции Реджепа Эрдогана с членством двух стран Северной Европы в альянсе, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что поручит постоянному представителю своей страны в НАТО также проголосовать против, отмечают китайские журналисты. Миланович подчеркнул, что Финляндию и Швецию можно будет допустить к вступлению в организацию только тогда, когда решится вопрос о равенстве хорватов в Боснии и Герцеговине на выборах, кроме того, он выступал и против принятия Украины в объединение, напоминается в материале. Вашингтон намерен существенно ослабить Москву, но многие страны альянса не согласны с тем, что Россия представляет угрозу безопасности, говорится в статье. И чем агрессивнее будет расширяться НАТО, тем больше трещин внутри организации обнажится, а растущая напряженность в отношениях между Белым домом и Кремлем приведет к увеличению рисков безопасности для всех членов объединения, резюмировали журналисты. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, она заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/oshibka-1789626636.html
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в мире, нато, россия, турция, хорватия, зоран миланович, владимир путин, финляндия
10:11 20.05.2022 (обновлено: 11:27 20.05.2022)
 
В Китае заявили о расколе внутри НАТО

GT: позиция Турции и Хорватии по расширению НАТО показывает раскол в НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Условия, выдвигаемые Турцией и Хорватией по принятию Финляндии и Швеции в НАТО, говорят о разрастающемся расколе внутри альянса, пишет китайский портал Global Times.
"НАТО просит своих членов подчиняться Вашингтону в противостоянии с Москвой, игнорируя при этом интересы самих стран-участниц. Это еще больше обостряет противоречия между политическими силами внутри Европы", — говорится в статье.
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После резкого несогласия президента Турции Реджепа Эрдогана с членством двух стран Северной Европы в альянсе, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что поручит постоянному представителю своей страны в НАТО также проголосовать против, отмечают китайские журналисты.

Миланович подчеркнул, что Финляндию и Швецию можно будет допустить к вступлению в организацию только тогда, когда решится вопрос о равенстве хорватов в Боснии и Герцеговине на выборах, кроме того, он выступал и против принятия Украины в объединение, напоминается в материале.

Вашингтон намерен существенно ослабить Москву, но многие страны альянса не согласны с тем, что Россия представляет угрозу безопасности, говорится в статье. И чем агрессивнее будет расширяться НАТО, тем больше трещин внутри организации обнажится, а растущая напряженность в отношениях между Белым домом и Кремлем приведет к увеличению рисков безопасности для всех членов объединения, резюмировали журналисты.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, она заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреНАТОРоссияТурцияХорватияЗоран МилановичВладимир ПутинФинляндия
 
 
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