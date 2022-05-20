https://ria.ru/20220520/nato-1789654264.html

Посол в Берлине рассказал, когда Украина может стать членом НАТО

Посол в Берлине рассказал, когда Украина может стать членом НАТО - РИА Новости, 20.05.2022

Посол в Берлине рассказал, когда Украина может стать членом НАТО

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал НАТО "единственным якорем безопасности", отметив, что Украина может стать членом альянса не в разгар конфликта,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:08

2022-05-20T10:08

2022-05-20T10:53

в мире

украина

перспективы вступления грузии и украины в нато

андрей мельник

нато

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал НАТО "единственным якорем безопасности", отметив, что Украина может стать членом альянса не в разгар конфликта, но, возможно, сразу после.По словам Мельника, Североатлантический альянс "является и остается единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире"."Поэтому логично, что этот процесс расширения продолжится и Украина также присоединится к этому альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее, чем некоторые думают. Не сейчас, в разгар войны, но, возможно, сразу после", - сказал Мельник в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).Владимир Зеленский ранее заявлял, что пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО. Нейтральный статус Украины также обсуждается на переговорах с Россией.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789142615.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, перспективы вступления грузии и украины в нато, андрей мельник, нато