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Путин посмертно наградил ополченца ДНР Моторолу Орденом Мужества
Путин посмертно наградил ополченца ДНР Моторолу Орденом Мужества - РИА Новости, 20.05.2022
Путин посмертно наградил ополченца ДНР Моторолу Орденом Мужества
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова ("Моторолы") орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:59
2022-05-20T14:59
2022-05-20T15:39
владимир путин
арсен павлов "моторола"
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова ("Моторолы") орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)", - говорится в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, арсен павлов "моторола", донецкая народная республика, в мире
14:59 20.05.2022 (обновлено: 15:39 20.05.2022)
Путин посмертно наградил ополченца ДНР Моторолу Орденом Мужества
Путин посмертно наградил командира подразделения "Спарта" Моторолу Орденом Мужества