Рейтинг@Mail.ru
Путин посмертно наградил ополченца ДНР Моторолу Орденом Мужества - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/motorola-1789740914.html
Путин посмертно наградил ополченца ДНР Моторолу Орденом Мужества
Путин посмертно наградил ополченца ДНР Моторолу Орденом Мужества - РИА Новости, 20.05.2022
Путин посмертно наградил ополченца ДНР Моторолу Орденом Мужества
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова ("Моторолы") орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:59
2022-05-20T15:39
владимир путин
арсен павлов "моторола"
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/49/1479404920_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_540f55677b7e3aa27f647120aee75f36.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова ("Моторолы") орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220513/komi-1788372653.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/49/1479404920_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6faf76efad3d2701268c2fe57d7886e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, арсен павлов "моторола", донецкая народная республика, в мире
14:59 20.05.2022 (обновлено: 15:39 20.05.2022)
 
Путин посмертно наградил ополченца ДНР Моторолу Орденом Мужества

Путин посмертно наградил командира подразделения "Спарта" Моторолу Орденом Мужества

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкБоец народного ополчения Донецкой народной республики с позывным Моторола Арсений Павлов
Боец народного ополчения Донецкой народной республики с позывным Моторола Арсений Павлов - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Боец народного ополчения Донецкой народной республики с позывным Моторола Арсений Павлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова ("Моторолы") орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)", - говорится в документе.
Город Ухта в Республике Коми - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 16:33
Школе в Коми хотят присвоить имя Моторолы
 
Владимир ПутинАрсен Павлов "Моторола"Донецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала