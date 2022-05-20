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Путин посмертно наградил ополченца ДНР Моторолу Орденом Мужества

Путин посмертно наградил ополченца ДНР Моторолу Орденом Мужества - РИА Новости, 20.05.2022

Путин посмертно наградил ополченца ДНР Моторолу Орденом Мужества

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова ("Моторолы") орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:59

2022-05-20T14:59

2022-05-20T15:39

владимир путин

арсен павлов "моторола"

донецкая народная республика

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова ("Моторолы") орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)", - говорится в документе.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

владимир путин, арсен павлов "моторола", донецкая народная республика, в мире