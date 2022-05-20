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Fesco запустила регулярную морскую линию из Вьетнама в Россию
Fesco запустила регулярную морскую линию из Вьетнама в Россию - РИА Новости, 20.05.2022
Fesco запустила регулярную морскую линию из Вьетнама в Россию
Транспортная группа Fesco запустила регулярную морскую линию Fesco Vietnam direct line (FVDL), соединяющую порты Вьетнама с "Владивостокским морским торговым... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:10
2022-05-20T13:10
2022-05-20T13:10
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Транспортная группа Fesco запустила регулярную морскую линию Fesco Vietnam direct line (FVDL), соединяющую порты Вьетнама с "Владивостокским морским торговым портом" (ВМТП, входит в Fesco), сообщает компания."Морской контейнерный сервис будет обслуживаться флотом Fesco и работать по маршруту Владивосток - Хайфон (Вьетнам) - Хошимин (Вьетнам) - Нинбо (Китай) - Владивосток. Транзитное время в пути из портов Вьетнама в ВМТП составляет 9-12 суток", - говорится в релизе.Уточняется, что контейнеровоз A Houou вместимостью 850 TEU с продукцией вьетнамских производителей (одежда, продукты питания, кофе, сантехника) отправился в первый рейс из Хошимина во Владивосток 20 мая. Ранее это же судно успешно доставило во Вьетнам российские экспортные грузы – древесину, косметику, продукты питания и полимерную продукцию."Группа и прежде оказывала услуги по доставке грузов из Вьетнама в Россию, однако запуск регулярной линии FVDL позволит группе повысить качество сервиса для своих клиентов за счет отсутствия перегрузки контейнеров в портах трансшипмента, сокращения сроков доставки и значительного увеличения пропускной способности транспортного коридора между двумя странами", - заключили в Fesco.Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220419/ucheniya-1784233343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, fesco, вьетнам, владивосток, приморский край
Fesco запустила регулярную морскую линию из Вьетнама в Россию
Fesco запустила регулярную морскую линию, соединяющую порты Вьетнама с Владивостоком
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Транспортная группа Fesco запустила регулярную морскую линию Fesco Vietnam direct line (FVDL), соединяющую порты Вьетнама с "Владивостокским морским торговым портом" (ВМТП, входит в Fesco), сообщает компания.
"Морской контейнерный сервис будет обслуживаться флотом Fesco
и работать по маршруту Владивосток
- Хайфон (Вьетнам
) - Хошимин
(Вьетнам) - Нинбо
(Китай
) - Владивосток. Транзитное время в пути из портов Вьетнама в ВМТП составляет 9-12 суток", - говорится в релизе.
Уточняется, что контейнеровоз A Houou вместимостью 850 TEU с продукцией вьетнамских производителей (одежда, продукты питания, кофе, сантехника) отправился в первый рейс из Хошимина во Владивосток 20 мая. Ранее это же судно успешно доставило во Вьетнам российские экспортные грузы – древесину, косметику, продукты питания и полимерную продукцию.
"Группа и прежде оказывала услуги по доставке грузов из Вьетнама в Россию
, однако запуск регулярной линии FVDL позволит группе повысить качество сервиса для своих клиентов за счет отсутствия перегрузки контейнеров в портах трансшипмента, сокращения сроков доставки и значительного увеличения пропускной способности транспортного коридора между двумя странами", - заключили в Fesco.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.