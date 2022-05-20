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В Госдуме заявили о срыве планов НАТО на Азовское море - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/more-1789638751.html
В Госдуме заявили о срыве планов НАТО на Азовское море
В Госдуме заявили о срыве планов НАТО на Азовское море - РИА Новости, 20.05.2022
В Госдуме заявили о срыве планов НАТО на Азовское море
Украина в результате российской спецоперации потеряла выход к Азовскому морю, что сорвало намерения НАТО в регионе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T06:57
2022-05-20T11:42
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
нато
азовское море
россия
михаил шеремет
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Украина в результате российской спецоперации потеряла выход к Азовскому морю, что сорвало намерения НАТО в регионе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По его словам, киевские власти долгие годы вынашивали планы захода в Азовское море кораблей альянса и строительства в украинских портовых городах иностранных военных баз. "Спецоперация гарантировала безопасность наших границ от присутствия под боком незваных гостей", — подчеркнул депутат.Шеремет отметил, что военная портовая инфраструктура, которую при поддержке Вашингтона украинские власти начали строить на побережье Азовского моря, теперь станет трофеем российской армии и ее союзников. "Уверен, что эти военные базы станут форпостами, которые будут защищать границы России", — рассказал парламентарий.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220520/oshibka-1789626636.html
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владимир путин, украина, нато, азовское море, россия, михаил шеремет, донбасс, в мире, симферополь
06:57 20.05.2022 (обновлено: 11:42 20.05.2022)
 
В Госдуме заявили о срыве планов НАТО на Азовское море

Депутат Шеремет заявил, что Россия сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Украина в результате российской спецоперации потеряла выход к Азовскому морю, что сорвало намерения НАТО в регионе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"С освобождением Херсонской и части Запорожский области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе", — сказал Шеремет.
По его словам, киевские власти долгие годы вынашивали планы захода в Азовское море кораблей альянса и строительства в украинских портовых городах иностранных военных баз. "Спецоперация гарантировала безопасность наших границ от присутствия под боком незваных гостей", — подчеркнул депутат.
Шеремет отметил, что военная портовая инфраструктура, которую при поддержке Вашингтона украинские власти начали строить на побережье Азовского моря, теперь станет трофеем российской армии и ее союзников. "Уверен, что эти военные базы станут форпостами, которые будут защищать границы России", — рассказал парламентарий.
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаНАТОАзовское мореРоссияМихаил ШереметДонбассВ миреСимферополь
 
 
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