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В Госдуме заявили о срыве планов НАТО на Азовское море

В Госдуме заявили о срыве планов НАТО на Азовское море - РИА Новости, 20.05.2022

В Госдуме заявили о срыве планов НАТО на Азовское море

Украина в результате российской спецоперации потеряла выход к Азовскому морю, что сорвало намерения НАТО в регионе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T06:57

2022-05-20T06:57

2022-05-20T11:42

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

нато

азовское море

россия

михаил шеремет

донбасс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Украина в результате российской спецоперации потеряла выход к Азовскому морю, что сорвало намерения НАТО в регионе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По его словам, киевские власти долгие годы вынашивали планы захода в Азовское море кораблей альянса и строительства в украинских портовых городах иностранных военных баз. "Спецоперация гарантировала безопасность наших границ от присутствия под боком незваных гостей", — подчеркнул депутат.Шеремет отметил, что военная портовая инфраструктура, которую при поддержке Вашингтона украинские власти начали строить на побережье Азовского моря, теперь станет трофеем российской армии и ее союзников. "Уверен, что эти военные базы станут форпостами, которые будут защищать границы России", — рассказал парламентарий.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220520/oshibka-1789626636.html

https://ria.ru/20220520/vsu-1789625574.html

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азовское море

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донбасс

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владимир путин, украина, нато, азовское море, россия, михаил шеремет, донбасс, в мире, симферополь