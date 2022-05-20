https://ria.ru/20220520/molniya-1789642397.html
В Колумбии 19 курсантов пострадали из-за удара молнии
В Колумбии 19 курсантов пострадали из-за удара молнии - РИА Новости, 20.05.2022
В Колумбии 19 курсантов пострадали из-за удара молнии
Не менее 19 курсантов военного училища пострадали в Колумбии в результате удара молнии, сообщает армия. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T08:20
2022-05-20T08:20
2022-05-20T08:20
в мире
колумбия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Не менее 19 курсантов военного училища пострадали в Колумбии в результате удара молнии, сообщает армия.Инцидент произошел в четверг днем, когда курсанты кадетских батальонов проводили тактические занятия в районе форта Толемайда (департамент Кундинамарка в центральной части страны)."Сухая молния ударила в место, где проходили занятия, следует уточнить, что дождя в это время не было. В результате природного феномена пострадали 19 учащихся", - говорится в заявлении.Сообщается, что пострадавшим была оказана немедленная помощь, после чего они были переведены в госпиталь под наблюдение врачей.
https://ria.ru/20210804/molniya-1744322409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия
В Колумбии 19 курсантов пострадали из-за удара молнии
В Колумбии 19 курсантов военного училища пострадали из-за удара молнии
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Не менее 19 курсантов военного училища пострадали в Колумбии в результате удара молнии, сообщает армия.
Инцидент произошел в четверг днем, когда курсанты кадетских батальонов проводили тактические занятия в районе форта Толемайда (департамент Кундинамарка в центральной части страны).
"Сухая молния ударила в место, где проходили занятия, следует уточнить, что дождя в это время не было. В результате природного феномена пострадали 19 учащихся", - говорится в заявлении.
Сообщается, что пострадавшим была оказана немедленная помощь, после чего они были переведены в госпиталь под наблюдение врачей.