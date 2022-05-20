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В Колумбии 19 курсантов пострадали из-за удара молнии - РИА Новости, 20.05.2022
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В Колумбии 19 курсантов пострадали из-за удара молнии
В Колумбии 19 курсантов пострадали из-за удара молнии - РИА Новости, 20.05.2022
В Колумбии 19 курсантов пострадали из-за удара молнии
Не менее 19 курсантов военного училища пострадали в Колумбии в результате удара молнии, сообщает армия. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T08:20
2022-05-20T08:20
в мире
колумбия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Не менее 19 курсантов военного училища пострадали в Колумбии в результате удара молнии, сообщает армия.Инцидент произошел в четверг днем, когда курсанты кадетских батальонов проводили тактические занятия в районе форта Толемайда (департамент Кундинамарка в центральной части страны)."Сухая молния ударила в место, где проходили занятия, следует уточнить, что дождя в это время не было. В результате природного феномена пострадали 19 учащихся", - говорится в заявлении.Сообщается, что пострадавшим была оказана немедленная помощь, после чего они были переведены в госпиталь под наблюдение врачей.
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в мире, колумбия
08:20 20.05.2022
 
В Колумбии 19 курсантов пострадали из-за удара молнии

В Колумбии 19 курсантов военного училища пострадали из-за удара молнии

© РИА Новости / Игорь Лаухин / Перейти в фотобанкМолния
Молния - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Игорь Лаухин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Не менее 19 курсантов военного училища пострадали в Колумбии в результате удара молнии, сообщает армия.
Инцидент произошел в четверг днем, когда курсанты кадетских батальонов проводили тактические занятия в районе форта Толемайда (департамент Кундинамарка в центральной части страны).
"Сухая молния ударила в место, где проходили занятия, следует уточнить, что дождя в это время не было. В результате природного феномена пострадали 19 учащихся", - говорится в заявлении.
Сообщается, что пострадавшим была оказана немедленная помощь, после чего они были переведены в госпиталь под наблюдение врачей.
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