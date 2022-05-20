https://ria.ru/20220520/molniya-1789642397.html

В Колумбии 19 курсантов пострадали из-за удара молнии

В Колумбии 19 курсантов пострадали из-за удара молнии - РИА Новости, 20.05.2022

В Колумбии 19 курсантов пострадали из-за удара молнии

Не менее 19 курсантов военного училища пострадали в Колумбии в результате удара молнии, сообщает армия. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T08:20

2022-05-20T08:20

2022-05-20T08:20

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Не менее 19 курсантов военного училища пострадали в Колумбии в результате удара молнии, сообщает армия.Инцидент произошел в четверг днем, когда курсанты кадетских батальонов проводили тактические занятия в районе форта Толемайда (департамент Кундинамарка в центральной части страны)."Сухая молния ударила в место, где проходили занятия, следует уточнить, что дождя в это время не было. В результате природного феномена пострадали 19 учащихся", - говорится в заявлении.Сообщается, что пострадавшим была оказана немедленная помощь, после чего они были переведены в госпиталь под наблюдение врачей.

https://ria.ru/20210804/molniya-1744322409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, колумбия