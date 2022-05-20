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Молдавия не получала сообщений от партнеров из ЕС о военной угрозе - РИА Новости, 20.05.2022
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Молдавия не получала сообщений от партнеров из ЕС о военной угрозе
Молдавия не получала сообщений от партнеров из ЕС о военной угрозе - РИА Новости, 20.05.2022
Молдавия не получала сообщений от партнеров из ЕС о военной угрозе
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что обсудила с европейскими партнерами безопасность республики и никто не подтвердил наличие военной угрозы. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T23:07
2022-05-20T23:07
в мире
молдавия
брюссель
париж
нато
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КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что обсудила с европейскими партнерами безопасность республики и никто не подтвердил наличие военной угрозы.Санду 18 мая посетила с рабочим визитом Брюссель, а потому отправилась в Париж."Я обсуждала со всеми, что они думают о безопасности Молдавии, никто из собеседников не сказал, что есть признаки неизбежной угрозы для Молдавии. Нас поддерживают в том, чтобы мы продолжали реформировать систему безопасности, усиливать область обороны", - сказала Санду в эфире телеканала Moldova 1.По ее словам, даже страны, которые находятся под защитой НАТО, готовятся к различным сценариям. Поэтому и Молдавия должна уделять особое внимание своей безопасности."Я всегда призывала к спокойствию, но я рассматриваю и самый негативный вариант, в этом случае мы рассчитываем на помощь европейских партнеров", - отметила Санду.Она добавила, что Кишинев поддерживает диалог и с Тирасполем, чтобы убедиться, что не происходит ничего, что могло бы дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и, соответственно, в Молдавии.
https://ria.ru/20220519/moldaviya-1789497233.html
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в мире, молдавия, брюссель, париж, нато
23:07 20.05.2022
 
Молдавия не получала сообщений от партнеров из ЕС о военной угрозе

Молдавия не получала сообщений от партнеров из ЕС о возможной военной угрозе

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что обсудила с европейскими партнерами безопасность республики и никто не подтвердил наличие военной угрозы.
Санду 18 мая посетила с рабочим визитом Брюссель, а потому отправилась в Париж.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 15:23
Молдавия попросила Евросоюз ускорить обещанную помощь
"Я обсуждала со всеми, что они думают о безопасности Молдавии, никто из собеседников не сказал, что есть признаки неизбежной угрозы для Молдавии. Нас поддерживают в том, чтобы мы продолжали реформировать систему безопасности, усиливать область обороны", - сказала Санду в эфире телеканала Moldova 1.
По ее словам, даже страны, которые находятся под защитой НАТО, готовятся к различным сценариям. Поэтому и Молдавия должна уделять особое внимание своей безопасности.
"Я всегда призывала к спокойствию, но я рассматриваю и самый негативный вариант, в этом случае мы рассчитываем на помощь европейских партнеров", - отметила Санду.
Она добавила, что Кишинев поддерживает диалог и с Тирасполем, чтобы убедиться, что не происходит ничего, что могло бы дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и, соответственно, в Молдавии.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду во время встречи в Елисейском дворце. 19 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 18:12
Санду попросила помощи у Макрона в евроинтеграции Молдавии
 
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