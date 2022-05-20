22:37 20.05.2022 (обновлено: 22:54 20.05.2022)
Санду рассказала о плане на случай прекращения поставок газа из России
Санду: Молдавия купит газ на рынке по "драматичным ценам", если Россия прекратит поставки
© Sputnik / Анатолий Кирияк
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна будет закупать газ на рынке, если Россия прекратит поставки, добавив, что нынешние цены на топливо - это драма.
Власти страны в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но 29 апреля "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива. При этом гарантий поставок на июнь пока нет.
"У нас нет информации о том, как Россия будет действовать, если она решит отключить Молдавию от поставок, мы можем покупать газ на рынке, тем более, что мы сейчас платим России почти рыночную цену. Пока длится война на Украине, у нас будут высокие цены на энергоресурсы, мы вынуждены платить эту цену, это наша драма", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1.
Она отметила, что обсуждает со всеми партнерами вопрос альтернативных поставок и рассчитывает на поддержку ЕС. При этом власти понимают, что нужно больше инвестировать в энергоэффективность, чтобы снизить расходы.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.